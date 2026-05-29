Veröffentlicht am 29.05.2026

Lübeck. Die Unternehmenslandschaft verändert sich – und mit ihr die Wege, wie Betriebe erfolgreich in die nächste Generation wechseln. Ob Übergabe innerhalb der Familie, Verkauf an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder Einstieg als neue Unternehmerpersönlichkeit. In der Veranstaltung mit dem Titel „Chancen der Unternehmensnachfolge: Impulse für Übergabe und Einstieg“ am Mittwoch, 10. Juni 2026, in Bad Segeberg informiert die IHK zu Lübeck über Übergabeprozesse.

In einem Talk berichten Experten von IHK und Unternehmen darüber, wie Unternehmen und Nachfolger zusammenfinden. Nachfolge-Spezialist Maximilian Späte aus Norderstedt beantwortet die Frage „Wie mache ich mein Unternehmen übergabefähig?“. Die finanzielle Seite steht im Mittelpunkt der Vorträge „Unternehmensbewertung in der Praxis“ von Götz Henning Kehrein (KERN Unternehmensnachfolge, Hamburg) und „Unternehmensnachfolge aus Sicht der Bank“ von Christian Hank von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). Besonders bei Nachfolgen in Familienunternehmen kann es zu Emotionen kommen. Diese stehen im Mittelpunkt des Vortrags „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ von Nachfolgecoach Susanne Dahncke aus Hamburg.

Die kostenfreie Veranstaltung „Chancen der Unternehmensnachfolge: Impulse für Übergabe und Einstieg“ beginnt um 16.30 Uhr im Kulturschuppen, Rosenstraße 2A in 23795 Bad Segeberg. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.ihk.de/sh/nachfolge-se