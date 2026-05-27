Veröffentlicht am 27.05.2026

Norderstedt. Am 28. Mai 2026 findet erstmals der DUOday in Norderstedt statt. Damit beteiligt sich die Stadt erstmals am bundesweiten Aktionstag für Inklusion im Arbeitsleben und setzt gemeinsam mit Unternehmen, Vereinen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen ein starkes Zeichen für gelebte Teilhabe. Unter dem Motto „Norderstedter Firmen gestalten Inklusion“ öffnen zahlreiche Betriebe und Institutionen ihre Türen für Menschen mit Behinderungen und ermöglichen direkte Einblicke in den Arbeitsalltag. Für einen Tag entstehen sogenannte „DUOs“: Mitarbeitende und Teilnehmende verbringen gemeinsam Zeit im Betrieb, lernen Aufgabenbereiche kennen, sammeln praktische Erfahrungen und kommen miteinander ins Gespräch.

Ziel des DUOday ist es, Begegnungen auf Augenhöhe zu schaffen, Berührungsängste abzubauen und neue Perspektiven für eine inklusive Arbeitswelt zu eröffnen. Gleichzeitig erhalten Unternehmen, Vereine und Einrichtungen die Möglichkeit, Potenziale und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen unmittelbar kennenzulernen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt, Katrin Schmieder, unterstützt den DUOday 2026 als Schirmherrin und unterstreicht damit die Bedeutung des Aktionstages für eine offene und vielfältige Stadtgesellschaft.

„In Kooperation mit der Inklusionsagentur Norderstedt möchten wir diesen besonderen Tag nutzen, um die Inklusion am Arbeitsplatz zu fördern und Barrieren abzubauen“, erklärt Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder.

Initiiert wurde der DUOday in Norderstedt von Sophie Knoop vom Betriebsamt gemeinsam mit der Inklusionsagentur Norderstedt. Unterstützt wird das Projekt von zahlreichen Netzwerkpartnern*innen, darunter die Norderstedter Werkstätten, der Kreis Segeberg, die NoBiG, die EGNO sowie der Landesverein.

„Der DUOday schafft echte Begegnungen. Wenn Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam einen Arbeitstag erleben, entstehen Verständnis, neue Sichtweisen und oftmals auch langfristige Kontakte“, sagt Sophie Knoop. Auch für die teilnehmenden Unternehmen, Vereine und Institutionen bietet der Aktionstag einen konkreten Mehrwert: Sie lernen potenzielle zukünftige Mitarbeitende kennen, gewinnen neue Perspektiven und setzen gleichzeitig ein sichtbares Zeichen für gesellschaftliches Engagement und Vielfalt.

Mit über 50 Teilnehmenden sowie 25 beteiligten Unternehmen, Vereinen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen ist der erste DUOday in Norderstedt bereits vor dem offiziellen Start ein voller Erfolg.

„Tatsächlich hatten wir zunächst mit etwa 20 Teilnehmenden gerechnet und hätten das bereits als Erfolg gewertet. Dass wir nun direkt mit über 50 Menschen starten, freut uns natürlich enorm und zeigt, wie groß das Interesse am Thema Inklusion in Norderstedt ist“, erklärt Dennis S. Klimek von der Inklusionsagentur Norderstedt.

Zum gemeinsamen Austausch nach dem Aktionstag sind alle beteiligten Personen, Unternehmen und Institutionen am 11.06. um 16:00 Uhr zu einem „Come Together“ im Plenarsaal des Rathauses Norderstedt eingeladen. Auch Interessierte, die sich eine Teilnahme am DUOday 2027 vorstellen können, sind herzlich willkommen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen der Austausch von Erfahrungen, persönliche Begegnungen sowie die Frage, wie Inklusion in Betrieben und in Norderstedt insgesamt weiter gestärkt werden kann.