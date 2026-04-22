Veröffentlicht am 22.04.2026

Norderstedt, 22. April 2026 – Am 28. Mai 2026 beteiligt sich die Stadt Norderstedt erstmals am bundesweiten DUOday, einem Aktionstag für mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben. Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen öffnen an diesem Tag ihre Türen und ermöglichen Menschen mit Behinderungen einen direkten Einblick in den Arbeitsalltag.

Beim DUOday bilden Menschen mit Behinderungen und Mitarbeitende eines Betriebes ein "DUO". Für einen Tag begleiten die Teilnehmenden ihre Tandempartnerinnen und -partner am Arbeitsplatz, lernen Aufgabenbereiche, Arbeitsabläufe sowie Kolleginnen und Kollegen kennen. Ziel des Aktionstages ist es, Begegnungen zu ermöglichen, Berührungsängste abzubauen und Chancen für mehr Inklusion in der Arbeitswelt sichtbar zu machen.

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt, Katrin Schmieder, unterstützt den DUOday 2026 als Schirmherrin. Damit setzt die Stadt ein klares Zeichen für eine offene und vielfältige Gesellschaft.

"In Kooperation mit der Inklusionsagentur Norderstedt möchten wir diesen besonderen Tag nutzen, um die Inklusion am Arbeitsplatz zu fördern und Barrieren abzubauen", betont Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder.

Initiiert wurde der DUOday in Norderstedt von Sophie Knoop vom Baubetriebsamt gemeinsam mit der Inklusionsagentur Norderstedt. Gemeinsam mit Netzwerkpartner*innen, wie den Norderstedter Werkstätten, dem Kreis Segeberg, der NoBiG, der EGNO und dem Landesverein organisieren sie den Aktionstag und bringen die Idee nach Norderstedt.

"Der DUOday schafft Begegnungen auf Augenhöhe. Wenn Menschen mit und ohne Behinderung einen Tag lang zusammenarbeiten, entstehen neue Perspektiven und gegenseitiges Verständnis. Genau solche Erfahrungen helfen dabei, Inklusion im Arbeitsleben ganz praktisch voranzubringen", sagt Sophie Knoop.

Das Interesse am DUOday in Norderstedt ist bereits jetzt groß: Aktuell haben sich 64 interessierte Teilnehmende sowie 30 Unternehmen gemeldet, die sich am Aktionstag beteiligen möchten. Viele Betriebe bieten dabei mehrere Plätze an – allein im Norderstedter Rathaus stehen beispielsweise rund 10 DUO-Angebote zur Verfügung.

Für Unternehmen bietet der DUOday die Möglichkeit, neue Perspektiven zu gewinnen, Vorurteile abzubauen und potenzielle zukünftige Mitarbeitende kennenzulernen. Für Menschen mit Behinderungen eröffnet der Aktionstag Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

In Hamburg wird der DUOday bereits seit 2017 mit großem Erfolg durchgeführt. Im Jahr 2025 nahmen dort 315 DUOs in 160 Unternehmen teil. Die positiven Erfahrungen zeigen, wie wirkungsvoll dieser Aktionstag sein kann – auch für Unternehmen, die neue Talente entdecken möchten.

Der DUOday lebt vom Engagement der beteiligten Betriebe und Institutionen. Sie tragen dazu bei, Barrieren abzubauen und ein starkes Zeichen für Teilhabe und Vielfalt in der Arbeitswelt zu setzen.

Der DUOday findet am 28. Mai 2026 statt. Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen aus Norderstedt und Umgebung sind eingeladen, sich zu beteiligen und einen Arbeitsplatz für diesen besonderen Tag zur Verfügung zu stellen.

Unternehmen sowie Menschen mit Behinderung können sich direkt bei der Inklusionsagentur Norderstedt melden, um am DUOday teilzunehmen. Die Agentur koordiniert die DUOs zwischen Betrieben und Teilnehmenden und begleitet den gesamten Prozess.

Machen Sie als Arbeitgeber mit! Zahlreiche Unternehmen aus Norderstedt und Umgebung haben bereits ihr Interesse am DUOday 2026 bekundet. Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen als inklusiven Arbeitsplatz zu präsentieren, neue Perspektiven kennenzulernen und potenzielle Mitarbeitende auf Augenhöhe zu treffen. Melden Sie sich jetzt bei der Inklusionsagentur Norderstedt, um einen DUO-Platz für den 28. Mai 2026 anzubieten.

Kontakt: Inklusionsagentur Norderstedt, Rathausallee 31, 22846 Norderstedt, Tel.: 040 52570541 www.inklusionsagentur.net