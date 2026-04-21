Veröffentlicht am 21.04.2026

Bad Segeberg. Die Sanitär-Heizung-Klima-Innung für den Kreis Segeberg hat im Rahmen ihrer jüngsten Mitgliederversammlung turnusgemäß ihren Vorstand neu gewählt und damit wichtige personelle Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Obermeister Lars Krückmann wurde dabei einstimmig in seinem Amt bestätigt. Die Mitglieder würdigten mit diesem klaren Votum seine engagierte Arbeit und die erfolgreiche Weiterentwicklung der Innung in den vergangenen Jahren.

Neben Thomas Wiesmann wurde William Bergstädt als weiterer stellvertretender Obermeister gewählt. Joachim Klink komplettiert als neues Mitglied den Vorstand. Darüber hinaus wurden sämtliche weiteren Vorstandsposten sowie alle Ausschüsse vollständig und ebenfalls einstimmig besetzt. Die breite Zustimmung zeigt die Geschlossenheit der Innung und das gemeinsame Vertrauen in die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre.

Ein besonderes Augenmerk richtet die Innung weiterhin auf die Nachwuchsförderung.

Vorstand:

Obermeister: Lars Krückmann

Stellvertreter Obermeister: Thomas Wiesmann

Stellvertreter Obermeister: William Bergstädt

Kassenwart: Marek Willhöft

Lehrlingswart: Sven Winkelmann

Beisitzer: Sven Wulf

Beisitzer: Joachim Klink

Foto: Sven Winkelmann, William Bergstädt, Thomas Wiesmann, Joachim Klink, Sven Wulf, Obermeister Lars Krückmann und Marek Willhöft