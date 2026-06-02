Veröffentlicht am 02.06.2026

Kreis Segeberg. Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung der Kfz-Innung Segeberg standen turnusgemäß Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Dabei setzten die Mitgliedsbetriebe ein klares Zeichen für Kontinuität: Obermeister Jörg Kretschmann wurde in seinem Amt bestätigt. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder erhielten erneut das Vertrauen der Innungsmitglieder und wurden für eine weitere Amtszeit gewählt.

Der neu gewählte Vorstand:

Obermeister: Jörg Kretschmann

stellv. Obermeister: René Ungermann

stellv. Obermeister: Holger Hensel

Kassenwart: René Ungermann

Lehrlingswart: Holger Hensel

Beisitzer: Thomas Thies

Beisitzer: Kay Fischer

Beisitzer: Oke Schwertfeger

Mit diesem Votum unterstreicht die Innung ihren Kurs der Stabilität und Verlässlichkeit in herausfordernden Zeiten für das Kfz-Handwerk. „Das Vertrauen der Betriebe ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, die Interessen des regionalen Kfz-Gewerbes weiterhin engagiert zu vertreten", erklärte Obermeister Kretschmann nach seiner Wiederwahl.

Neben den Wahlen bot die Versammlung auch Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Kfz-Gewerbe. Der Geschäftsführer des Kfz-Verbandes Jan-Nikolas Sontag informierte ausführlich über wichtige Themen aus der Verbandsarbeit sowie über branchenspezifische Herausforderungen und Perspektiven.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Nachwuchsgewinnung. Geschäftsführer Carsten Bruhn, Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, berichtete über laufende Aktivitäten zur Stärkung der Ausbildung.

Die Kfz-Innung Segeberg bleibt damit ihrem Ziel treu, die Betriebe der Region aktiv zu unterstützen und gleichzeitig die Zukunft des Handwerks nachhaltig zu gestalten.