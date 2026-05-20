Veröffentlicht am 20.05.2026

Norderstedt/Kreis Segeberg. Wenn Kolleginnen und Kollegen zum Laufteam werden, dann ist wieder Zeit für den 4. AOK-Firmenlauf in Norderstedt. Noch besteht die Möglichkeit, sich anzumelden, ein Team zusammenzustellen und mit dem Training zu starten. Sich gemeinsam auf so ein Event vorzubereiten, ist nicht nur gut fürs Laufen, sondern stärkt auch den Teamgeist.

Wenn am Donnerstag, 18. Juni um 19 Uhr das Startsignal im Stadtpark ertönt, werden sich wieder hunderte motivierte Läuferinnen und Läufer gemeinsam auf die 4,5 Kilometer lange Strecke begeben. Es haben sich bereits über 600 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Aber noch gibt es freie Plätze für alle, die sich mit ihren Mitarbeitenden oder Kolleginnen und Kollegen am AOK-Firmenlauf in Norderstedt beteiligen möchten.

"Es können Teamgeist und Betriebsklima laufend wachsen. Für viele ist so ein Lauf der Beginn einer anhaltenden Laufbegeisterung", sagt Veranstalterin Dagmar Buschbeck von der Rattenscharf Event Agentur.

Alle Informationen gibt es online unter www.norderstedt-firmenlauf.de.

Startunterlagen abholen

Die Startunterlagen können am Dienstag, 16. Juni und Mittwoch, 17. Juni abgeholt werden:

im Vitalstudio ELIXIA : jeweils von 6:30 bis 23 Uhr

: jeweils von 6:30 bis 23 Uhr bei Zippel's Läuferwelt : zwischen 10 Uhr und 18 Uhr

: zwischen 10 Uhr und 18 Uhr spätestens am Veranstaltungstag auf dem Gelände

Noch bis 31. Mai anmelden Das Anmeldeportal ist noch geöffnet und es werden noch bis zum 31. Mai Anmeldungen entgegengenommen. "Wir möchten wieder an die Zahlen und die Begeisterung des Vorjahres anknüpfen und peilen in diesem Jahr 1.300 Teilnehmende an", sagt Buschbeck.

"Wenn Kolleginnen und Kollegen hier gemeinsam laufen, geht es nicht um Bestzeiten und Gewinner, sondern um Spaß und Teamgeist. Unser Firmenlauf trägt dazu bei, dass sich Unternehmen verstärkt mit dem Thema 'Gesundheit' auseinandersetzen", sagt AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch.

Atmosphäre und Programm

Veranstalterin Buschbeck ergänzt: "Die Atmosphäre beim AOK-Firmenlauf ist immer wieder ganz besonders. Nach dem Warm-up mit dem Team des Vitalstudios ELIXIA läuft dann der Azubi neben seinem Chef. Es ist einfach toll, so viele motivierte Aktive zu sehen. Wir verwandeln den Start- und Zielbereich in eine große Partyzone. Sängerin Kimia Scarlett wird wieder Teil des Programms sein."

Bei der After-Run-Veranstaltung haben Teilnehmende wie Zuschauende eine tolle Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein.

Wie jedes Jahr gilt: 'Ankommen ist das Ziel'. "Bei uns geht es nicht um Hochleistungssport, sondern um das gemeinschaftliche Teamerlebnis. Auch Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer sowie Neueinsteiger können am Firmenlauf teilnehmen", sagt Wunsch.

Deutschland hat ein Sitzproblem: Mehr als die Hälfte der Menschen bewegt sich weniger als 21 Minuten täglich. Das ist die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für moderate Aktivität. "Jede Minute mehr Bewegung zählt. Da ist der AOK-Firmenlauf genau richtig", betont Wunsch.

Die Laufstrecke führt rund um den Stadtparksee entlang der reizvollen Natur im Stadtpark. Auch wer nicht selbst läuft, sollte zum Stadtpark kommen und seine Arbeitskolleginnen und -kollegen oder Familienmitglieder lautstark unterstützen. "Vorbeikommen und anfeuern lohnt sich und fördert auch den Teamgeist", sagt Buschbeck.

After-Run-Party und Reservierungen

Ab 19 Uhr findet im Stadtpark Norderstedt die After-Run-Party statt. Bei Musik, kühlen Getränken und kleinen Leckereien können die Läuferinnen und Läufer den Abend ausklingen lassen.

Läuferteams, die aufgrund des zu erwartenden großen Andrangs auf Nummer sichergehen möchten, können bis zum 31. Mai folgende Optionen buchen:

Verzehrmünzen

Team-Pavillon

Team-Tisch

Gelaufen wird nicht nur für die eigene Gesundheit und das Betriebsklima, sondern zusätzlich auch für den guten Zweck. Von der Startgebühr wird ein Euro je Teilnehmenden an den Förderverein der Jugendfeuerwehr gespendet.

Anmeldung und Gebühren

Anmelden können sich die Teams im Internet unter www.norderstedt-firmenlauf.de noch bis zum 31. Mai. Dort finden Interessierte alle Informationen rund um den Lauf.

Startgebühren:

Bei Anmeldung bis 31. Mai: 20 Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Nachmeldungen danach (sofern Plätze verfügbar): 25 Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Organisatorin Buschbeck freut sich auf weitere Anmeldungen: "Wir freuen uns sehr auf das Lauf-Event in Norderstedt, das ohne die vielen Sponsoren und Unterstützer nicht möglich wäre. Daher geht mein Dank auch an Hanseatic Power Solutions, Schülke, die Stadtwerke Norderstedt und die Norderstedter Bank."