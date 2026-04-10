Veröffentlicht am 10.04.2026

Norderstedt. Gut vorbereitet in die Selbstständigkeit: Wer ein eigenes Unternehmen gründen möchte, steht vor zahlreichen Herausforderungen. Eine von der IHK zu Lübeck und Handwerkskammer Lübeck organisierte Veranstaltung am Donnerstag, 23. April 2026, in Norderstedt vermittelt Gründungsinteressenten grundlegendes Wissen und bietet eine erste Orientierung für den Weg in die Existenzgründung.

Experten von IHK und Handwerkskammer thematisieren unter anderem die Chancen und Risiken der Selbstständigkeit, notwendige Gründungsformalitäten, den Weg von der Geschäftsidee zum Konzept sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Zudem geben sie praxisnahe Hinweise zu Gründungsbeispielen und geben Raum für Fragen und Austausch.

Die kostenfreie Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 23. April 2026, um 9 Uhr und dauert bis 13 Uhr. Treffpunkt ist die IHK-Geschäftsstelle in der Heidbergstraße 100, 22846 Norderstedt. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 21. April 2026, unter www.ihk.de/sh/basiswissen möglich. Dort finden Interessenten auch alternative Termine.