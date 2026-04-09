Veröffentlicht am 09.04.2026

Norderstedt. Die Unternehmen Arcadis Mobility Germany GmbH, SIGNON Deutschland GmbH und IB&T Software GmbH arbeiten kooperativ auf technischer Ebene zusammen, um gemeinsame Projekte im Bereich der digitalen Planung für den Schienen- und Verkehrssektor umzusetzen. Ziel ist ein BIM-konformes Gesamtsystem, das sowohl technisch zuverlässige als auch ökonomisch sichere Planergebnisse liefert.

Im Fokus der Zusammenarbeit stehen die drei Softwarelösungen der Unternehmen: ProSig®, SIGNON OLAcad und card_1. Durch die Abstimmung zu technischen Schnittstellen zwischen den Produkten soll es dem Anwender möglich sein, eine effizientere Bearbeitung seiner digitalen, gewerkeübergreifenden Planung durchzuführen. Die Unternehmen agieren weiterhin eigenständig in ihren jeweiligen Bereichen und bieten ihre Softwareprodukte und Leistungen getrennt voneinander an.

„Unser Ziel ist es, einen digitalen Workflow zu entwickeln, der die Stärken und Synergien der einzelnen Softwaresysteme nutzt”, sagt Volker Uminski, Leiter Softwareentwicklung Arcadis Mobility Germany GmbH. So soll eine optimierte Prozessunterstützung für integrierte Schienen- und Verkehrsprojekte geschaffen werden. Holger Rosenberger, Geschäftsführer der SIGNON Deutschland GmbH, sieht darüber hinaus weitere Möglichkeiten, die die Kooperation bietet: „Die Weiterentwicklung neuer technischer Anwendungsfälle ist ein Thema, das wir mit dieser Zusammenarbeit ebenfalls anstreben.“

Durch diese Schritte entsteht ein BIM-konformer Workflow für die Bahnplanung, der alle drei Softwarelösungen auf bestmögliche Weise verbindet und integriert. „Unsere Unternehmen verfügen über langjährige, spezialisierte, fachliche und technische Kompetenzen in der Bahntrassierung, der leit- und sicherungstechnischen Planung und der Oberleitungsplanung. Wenn wir dieses Know-how bündeln, entsteht ein Mehrwert für die am Planungsprozess Beteiligten im Schienen- und Verkehrssektor. Somit kann der Einsatz der drei Softwareprodukte eine fachgerechtere Lösung für eine lückenlose digitale Planung anbieten", fasst IB&T Geschäftsführer Uwe Hüttner die Kooperation zusammen.

Foto: Arcadis