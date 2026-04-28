Veröffentlicht am 28.04.2026

Die Agentur für Arbeit Elmshorn ruft Unternehmen zur Teilnahme am DUOday am 28.05.2026 auf. Der internationale Aktionstag fördert Begegnungen zwischen Betrieben und Menschen mit Behinderungen. Er wird im Kreis Pinneberg und in Norderstedt unterstützt und organisiert von starken Netzwerken regionaler Akteure, zu denen auch die Arbeitsagentur und die Jobcenter gehören.

Das Prinzip: Eine Person mit Behinderung begleitet einen Arbeitstag lang eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter im Unternehmen. So entstehen Einblicke in den Arbeitsalltag, Berührungsängste werden abgebaut und berufliche Perspektiven sichtbar.

Vorteile für Unternehmen: Arbeitgeber lernen potenzielle Nachwuchs- und Fachkräfte praxisnah kennen, stärken ihr Profil als moderner und sozial engagierter Betrieb und geben ihrem Team neue Impulse im Umgang mit Vielfalt und Inklusion.

Teilnahme leicht gemacht: Unternehmen stellen einen Arbeitsplatz und eine Begleitperson zur Verfügung – die Agentur für Arbeit unterstützt bei der Organisation.

Kontakt: Christina Luther (Arbeitsvermittlerin und Reha/SB Spezialistin der Agentur für Arbeit) Tel.: 04101 566 117 E-Mail: pinneberg.arbeitgeber@arbeitsagentur.de Internet: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/elmshorn/unternehmen