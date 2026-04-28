Veröffentlicht am 28.04.2026

Am 22. April 2026 hat die Stadt Quickborn im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung den Entwurf ihres städtebaulichen Masterplans vorgestellt und Bürgerinnen und Bürger zu einer offenen Frage- und Diskussionsrunde eingeladen. Die Bilanz ist positiv: Das große Interesse von rund 120 Gästen in der Mensa der Comenius-Schule Quickborn unterstreicht die Bedeutung des Themas für die Zukunft der Stadt.

Der städtebauliche Masterplan ist ein informelles Instrument der Stadtentwicklung. Das bedeutet: Er entfaltet keine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung wie beispielsweise ein Bebauungsplan, dient jedoch als wissenschaftlich fundierte, strategische Leitlinie für Politik und Verwaltung. Auf Grundlage umfassender Analysen – etwa zu Bevölkerungsentwicklung, Wohnraumbedarf, Infrastruktur und Flächenpotenzialen – schafft der Masterplan einen ganzheitlichen Überblick und definiert Ziele sowie Handlungsansätze für die städtebauliche Entwicklung Quickborns bis zum Jahr 2040.

Wachstum mit Verantwortung und Augenmaß

Quickborn steht vor klaren Herausforderungen: Als „Stadtrandkern 1. Ordnung im zentralörtlichen System des Landes Schleswig-Holstein“ übernimmt die Eulenstadt eine wichtige Funktion innerhalb der Metropolregion Hamburg. Gemäß Landeserlass ist Quickborn eine Kommune mit angespanntem Wohnungsmarkt. Vor diesem Hintergrund sowie der räumlichen Nähe zu Hamburg und der weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum ergibt sich die Notwendigkeit, zusätzliche Wohnbaupotenziale zu erschließen.

Die Einwohnerzahl Quickborns liegt derzeit bei gut 23.000. Prognosen zeigen, dass Quickborn weiter wachsen wird. Der Masterplan greift diese Entwicklung auf und untersucht unterschiedliche Szenarien. Im Fokus stehen insbesondere drei Varianten:

eine geringe Wachstumsrate von rund 100 neuen Wohneinheiten pro Jahr

ein moderates Szenario mit rund 150 neuen Wohneinheiten pro Jahr

ein dynamisches Wachstum von rund 200 neuen Wohneinheiten pro Jahr

Alle Varianten verdeutlichen, dass Quickborn sich weiterentwickeln muss, um den Bedarf an Wohnraum zu decken und gleichzeitig seine Rolle in der Region wahrzunehmen. Dabei folgt der Masterplan klaren Grundsätzen: Innenentwicklung vor Außenentwicklung, behutsame Nachverdichtung und der Erhalt gewachsener Strukturen.

Chancen für eine starke und lebenswerte Stadt

Die geplante Entwicklung eröffnet vielfältige Chancen für Quickborn:

Stärkung der Wirtschaftskraft: Mehr Einwohnerinnen und Einwohner bedeuten zusätzliche Kaufkraft und damit positive Impulse für den örtlichen Einzelhandel, die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt sowie den städtischen Haushalt.

Sicherung und Ausbau der sozialen Infrastruktur: Steigende Kinder- und Schülerzahlen tragen zur langfristigen Sicherung von Kitas und Schulen bei und schaffen zugleich Planungssicherheit für deren Weiterentwicklung.

Verbesserung der medizinischen Versorgung: Eine wachsende Bevölkerung kann dazu beitragen, die Attraktivität des Standorts für Ärztinnen und Ärzte sowie weitere Gesundheitsangebote zu erhöhen.

Gleichzeitig benennt der Masterplan auch die Herausforderungen, die mit dem Wachstum einhergehen. Insbesondere im Bereich Verkehr und Mobilität besteht Handlungsbedarf. Hier gilt es, frühzeitig Lösungen zu entwickeln, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden und gleichzeitig nachhaltige Mobilitätsangebote zu stärken.

Ganzheitlicher Ansatz für die Stadtentwicklung

Die im Bürgerdialog vorgestellten Inhalte zeigen deutlich, dass der Masterplan weit über die reine Wohnbauentwicklung hinausgeht. Er umfasst unter anderem:

eine Analyse der Innenentwicklungspotenziale und möglicher Flächenreserven,

die Bewertung von Auswirkungen auf Infrastruktur und Daseinsvorsorge,

ein räumliches Leitbild mit städtebaulichen Grundsätzen,

sowie Leitlinien zu Themen wie Klimaanpassung, Grün- und Freiraumqualitäten und Baukultur.

Claudia Dappen vom beauftragten Büro BPW betont: „Ziel ist eine Entwicklung, die Wachstum ermöglicht und gleichzeitig die Lebensqualität, Identität und Umweltqualität Quickborns langfristig sichert.“

Bürgerbeteiligung ausdrücklich gewünscht

Ein besonderes Anliegen von Verwaltung und Politik ist die Beteiligung der Öffentlichkeit. Obwohl für ein informelles Planungsinstrument kein formaler Beteiligungszwang besteht, hat sich die Stadt bewusst dafür entschieden, die Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Die Veranstaltung am 22. April bot hierzu vielfältige Möglichkeiten zum Austausch – von Informationsständen über direkte Gespräche bis hin zur Abgabe konkreter Hinweise und Anregungen.

Noch bis zum 25. Mai 2026 haben alle Interessierten die Gelegenheit, Anregungen zum Masterplan einzureichen. Diese werden im Anschluss sorgfältig geprüft, eingeordnet und – soweit möglich – in die weitere Ausarbeitung einbezogen.

Nach Abschluss der Beteiligungsphase wird der Masterplan final weiterentwickelt. Anschließend folgen die politischen Beratungen in den zuständigen Gremien. Ziel bleibt es, das Wachstum vorausschauend, ausgewogen und im Sinne der gesamten Stadtgesellschaft zu steuern.

Die Stadt Quickborn bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Bürgerdialogs für ihr Engagement und lädt weiterhin zur aktiven Mitwirkung ein. Einsehbar ist der Entwurfsstand des städtebaulichen Masterplans im Internet unter www.quickborn.de/Stadtentwicklung/Stadtplanung/Masterplan.

Foto: Jens-Martin Gutsche (links) und Martin Albrecht (rechts) von der Gertz Gutsche Rümenapp Stadtentwicklung und Mobilität GbR mit Claudia Dappen vom beauftragten Büro BPW und Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann