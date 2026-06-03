Veröffentlicht am 03.06.2026

Kreis Pinneberg. Wer ein Unternehmen verkaufen oder übernehmen möchte, kann sich am Dienstag, 14. Juli 2026, kostenlos beraten lassen. Die WEP Wirtschaftsförderung lädt von 12 bis 17 Uhr zu persönlichen Einzelgesprächen in ihre Räume in der Lise-Meitner-Allee 18 in Tornesch ein.

In jeweils einstündigen Terminen klären die Teilnehmenden ihre individuellen Fragen rund um Kauf oder Verkauf eines Unternehmens. Als Gesprächspartner steht Martin Wood von den Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein e.V. zur Verfügung. Er bringt umfangreiches Wissen und langjährige Berufserfahrung zum Thema Unternehmensnachfolge mit und unterstützt dabei, Klarheit und Transparenz für eine erfolgreiche Übergabe zu schaffen.

Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Nachfolge vorbereiten möchten, wie an Interessierte, die ein bestehendes Unternehmen übernehmen wollen. Die Teilnehmenden erhalten praktische Impulse für die nächsten Schritte, lernen unterstützende Angebote kennen und profitieren von den Erfahrungen der Mentoren. Eine frühzeitige Planung gilt als wichtiger Erfolgsfaktor, um die eigene Existenz langfristig zu sichern.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Mentoren für Unternehmen in Schleswig-Holstein e.V. statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.mentoren-sh.de.

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