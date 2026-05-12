Veröffentlicht am 12.05.2026

Unternehmerinnen und Unternehmer sowie HR- und Marketingverantwortliche aus der Region sind am Donnerstag, 4. Juni 2026, zu einer kostenlosen Veranstaltung des WEP Unternehmens-Netzwerkes Fachkräfte eingeladen. Unter dem Titel „Modernes Recruiting 2026: Mit echten Einblicken zur digitalen Sichtbarkeit" dreht sich von 15:30 bis ca. 18:00 Uhr alles um zeitgemäße Personalgewinnung im Mittelstand.

Veranstaltungsort ist der A. Beig Verlag, Damm 9–19, in 25421 Pinneberg.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie kleine und mittlere Unternehmen mit authentischen Einblicken in den Betrieb und einer gezielten Social-Media-Strategie bei potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern sichtbar werden. Die Teilnehmenden sollen konkrete Content-Ideen sowie einen klaren ersten Umsetzungsschritt mit nach Hause nehmen.

Im Anschluss an den Vortragsteil findet eine interaktive Work-Session statt: An Thementischen erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam, wie sich der ideale Wunschkandidat definieren lässt, wie Bewerbungsprozesse optimiert werden können und wie Social Media erfolgreich im Recruiting eingesetzt wird.

Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Weitere Informationen und Anmeldung