Veröffentlicht am 27.04.2026

Die Beratungsstelle Frau und Beruf der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP) lädt in Kooperation mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein alle gründungsinteressierten Frauen herzlich zum kostenlosen Workshop „CHEFIN - Frauen gründen ihr Unternehmen“ ein. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen, die sich haupt- oder nebenberuflich selbstständig machen wollen, eine Unternehmensnachfolge planen oder ihr junges Unternehmen ausbauen möchten.

Termin: 07.05.2026, 10-13 Uhr Ort: WEP Beratungsstelle Frau & Beruf, Lise-Meitner-Allee 18, Tornesch Anmeldung:https://kreis-pinneberg-wirtschaft.de/veranstaltungen/veranstaltung/chefin-frauen-gruenden-ihr-unternehmen

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist aber erforderlich.

Ziel des Workshops ist es, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sowie deren Antragswege und Voraussetzungen vorzustellen. Außerdem gibt es jede Menge praktische Tipps rund um das Gründungskonzept. Gleichzeitig gibt es viel Raum für Austausch, Vernetzung und individuelle Fragen.

Mit diesem Angebot unterstreicht die WEP Wirtschaftsförderung ihr Engagement, gezielt Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen und regionale Gründungspotenziale zu stärken.

„Wir möchten Frauen ermutigen, ihre Ideen zu verwirklichen und den Schritt in die Selbstständigkeit selbstbewusst zu gehen. Gleichzeitig verstehen wir uns als langfristiger Partner für alle Unternehmen in der Region – von der Gründung bis zur Weiterentwicklung. Die Teilnehmerinnen profitieren in diesem Workshop insbesondere durch die Kombination aus fundierter Information, persönlicher Beratung und dem Austausch in einem Netzwerk. Gerade in der frühen Gründungsphase sind Orientierung, Feedback und Kontakte entscheidende Erfolgsfaktoren. Ein gutes Gründerökosystem steigert die Überlebensrate von Gründungen signifikant. So ein Ökosystem kann besonders gut in Gründungszentren gedeihen. Langzeitstudien zeigen daher, dass die Überlebenschancen von Gründungen in einem Gründerzentrum über 60% über die der freien Gründungen liegt“, so WEP Geschäftsführerin Dr. Jennifer Schweiger.

Starker Partner für Unternehmen und Gründerinnen

Die WEP Wirtschaftsförderung versteht sich als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, Existenzgründende und Investoren in der Region. Sie begleitet Vorhaben von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung und darüber hinaus. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem eine individuelle Gründungsförderung, Unterstützung bei der Entwicklung tragfähiger Geschäftsmodelle, Informationen zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie Hilfe bei der Suche nach geeigneten Standorten und Fachkräften.

Darüber hinaus initiiert und begleitet die Kreiswirtschaftsförderung Netzwerke, organisiert Veranstaltungen und Workshops zu aktuellen Wirtschaftsthemen und stärkt so den Austausch zwischen Unternehmen, Institutionen und Politik. Ziel ist es, optimale Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen, Innovationen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der Region nachhaltig zu sichern.