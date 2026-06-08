Veröffentlicht am 08.06.2026

Quickborn. Bürgermeister Thomas Beckmann und die Wirtschaftsförderung der Stadt Quickborn laden alle Quickborner Unternehmerinnen und Unternehmer erneut zum Unternehmensfrühstück ein. Zwei Impulsvorträge ermöglichen dabei praxisnahe Einblicke in innovative Ideen zur Azubigewinnung und Mitarbeitendenbindung.

Das 7. Quickborner Unternehmensfrühstück findet am 26. Juni 2026 von 9 bis 11 Uhr im Golf-Club an der Pinnau, Pinneberger Str. 81a in Quickborn-Renzel statt. Um Anmeldung per E-Mail wird bis zum 22. Juni gebeten. Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bereits nach dem Save-the-Date angemeldet haben, stehen selbstverständlich auf der Teilnehmendenliste.

Die Herausforderung in der Azubigewinnung und Mitarbeitendenbindung ist groß. 2023 lag die Lösungsquote von Ausbildungsverträgen in Schleswig-Holstein bei 32,4 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als jeder dritte Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst wird – häufig aufgrund eines Berufs- oder Betriebswechsels. Das ist nicht nur persönlich schade, sondern für die Ausbildungsbetriebe mit Kosten und unbesetzten Ausbildungsstellen verbunden.

Wie kann das verhindert werden? Einen Lösungsansatz verfolgt das Freiwillige Handwerksjahr (FHJ). Katja Mittmann, Fachberaterin der Handwerkskammer Lübeck, erklärt: „Statt blind zu raten, welcher Beruf der richtige sein könnte, können sich Jugendliche und Studienzweifler während des FHJ ausprobieren. Der Vorteil für die Betriebe: häufig werden nach dem Praktikum bereits Ausbildungsverträge unterschrieben."

In ihrem Vortrag gibt Mittmann einen Überblick über Ablauf, Rahmenbedingungen und Vorteile für Betriebe. Im Anschluss können ganz konkrete Fragen geklärt werden, zum Beispiel ob man in das FHJ auch Berufe wie Kauffrau für Büromanagement oder Lagerlogistik einbeziehen kann.

Die Herausforderung, beispielsweise Greenkeeper oder Büromitarbeitende zu finden, kennt auch Uwe Watteroth, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Golf-Clubs an der Pinnau und Gastgeber für das Unternehmensfrühstück. „So ein Golf-Club ist ein mittelständisches Unternehmen", sagt Watteroth. „Wir haben knapp 20 Angestellte, einen Geschäftsführer und ein Qualitätsmanagementsystem, das an die ISO 9001 angelehnt ist." Herr Watteroth erlaubt den Quickborner Unternehmerinnen und Unternehmern einen Blick hinter die Kulissen eines Golf-Clubs und verrät innovative Ansätze zur Mitarbeitergewinnung und -bindung und zum Einsatz unterstützender Automatisierungstechnik.

Bürgermeister Thomas Beckmann gibt sich zufrieden: „Ich freue mich sehr, dass das Unternehmensfrühstück in einem Quickborner Unternehmen stattfindet und bedanke mich sehr bei Herrn Watteroth für die Initiative. Schön wäre es, wenn das der Auftakt für weitere Frühstücke außerhalb des gewohnten Rahmens ist."

Linda Vogt-Gröncke, Wirtschaftsförderin, ergänzt: „Melden Sie sich gern bei uns in der Wirtschaftsförderung, wenn Sie Interesse haben, das Frühstück in Ihren Räumlichkeiten stattfinden zu lassen."

Nach den Vorträgen gibt es wie gewohnt Gelegenheit zum Netzwerken bei Kaffee und belegten Brötchen. Gerne können Unternehmen sich zudem durch die Auslage von Werbematerialien präsentieren. Im Anschluss haben interessierte Gäste die Möglichkeit, die Anlage sowie den Maschinenpark zu besichtigen und einen Einblick in die Arbeitsweise des Golf-Clubs zu erhalten.