Veröffentlicht am 25.06.2026

Pinneberg/Kreis Segeberg. Das Geschäftsjahr 2025 war für die VR Bank in Holstein ein Jahr mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen. „Wirtschaftliche Unsicherheiten, volatile Märkte und steigende Belastungen für viele Unternehmen und private Haushalte haben auch unsere Region spürbar geprägt“, berichtet Ingmar Kampling, Vorstand der VR Bank in Holstein, auf der Vertreterversammlung am vergangenen Montag im Kaisersaal in Bad Bramstedt, „Umso mehr freut es uns, dass wir im vergangenen Jahr ein gutes Betriebsergebnis erzielen konnten.

Das Ergebnis vor Bewertung lag bei rund 47,0 Mio. Euro. Die Bilanzsumme stieg um 2,33 % auf 4,0 Mrd. Euro. Die Kundeneinlagen konnten auf rund 3,0 Mrd. Euro gesteigert werden, ebenso wie die Kundenforderungen, die sich auf 3,1 Mrd. Euro belaufen. Das bilanzielle Eigenkapital wuchs um rund 22 Mio. Euro und es beträgt nun rund 437 Mio. Euro. „Dieses Ergebnis ist Ausdruck einer soliden strategischen Ausrichtung, des großen Engagements unserer Mitarbeitenden und des vertrauensvollen Miteinanders mit unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden“, so Kampling weiter.

Digital im Alltag. Persönlich für die großen Fragen.

Im Privatkundengeschäft wurde im vergangenen Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf die sogenannte „Mission OnlineBanking“ gelegt. Unter dem Motto „Digital im Alltag. Persönlich für die großen Fragen.“ sind viele Kundinnen und Kunden auf dem Weg in die digitale Nutzung der Angebote der VR Bank in Holstein begleitet worden. „Wir belegen heute Spitzenplätze im bundesweiten Bankenvergleich der Genossenschaftsbanken bei der Online-Banking und

BankingApp- Nutzung“, berichtet Uwe Augustin, Vorstand der VR Bank in Holstein, in seinem Vortrag, „Wir haben dadurch unsere Stärke als Omnikanalbank mit regionalem Filialnetz weiter ausgebaut.“

Soziales Engagement für das Ehrenamt

Im letzten Jahr haben durch die VR Bank in Holstein und deren Bürgerstiftung gemeinnützige Vereine und Institutionen in der Region rund 645.000 Euro als Förderung erhalten. Mithilfe der Spendenplattform „unserDING“ konnten Gelder für 168 Projekte gesammelt werden.

„Das Besondere hierbei ist, dass eben auch Privatspenden für die Projekte auf unserer Spendenplattform eingesammelt werden können“, erklärt Uwe Augustin „So können die Vereine und Institutionen noch mehr finanzielle Unterstützung bekommen.“

Nachfolgeregelung im Vorstand zum 01.07.2027

In dieser Vertreterversammlung stellte sich Frank Möller, Generalbevollmächtigter der VR Bank in Holstein als nachfolgender Vorstand vor. Andreas Jeske und Stefan Witt scheiden zum 30.06.2027 aus dem Vorstand aus. Zum 01.07.2027 wird Frank Möller damit die Ressorts Firmenkunden, Privat- und Direktkunden, sowie Vertriebsmanagement & Marketing als Vorstand verantworten. Uwe Augustin wird ab dem 01.07.2027 für die Bereiche Qualitätssicherung Kreditgeschäft, Personalmanagement, Compliance und den Vorstandsstab zuständig sein.

Ingmar Kampling bleibt unverändert für die Bereiche Banksteuerung und Risikocontrolling verantwortlich.

Dividendenzahlung für die Mitglieder der VR Bank in Holstein

In der am 22. Juni stattgefundenen Vertreterversammlung konnte aufgrund der guten Geschäftslage der VR Bank in Holstein erneut eine Ausschüttung an die 55.595 Teilhaber der Genossenschaft in Höhe von 4,5 % je Anteil beschlossen werden.

„Wir sind gut aufgestellt und investieren in die Zukunft. Sei es in Infrastruktur, Technik und Datenmanagement für das digitale Banking oder in die Aus-, Weiter-, und Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte Uwe Augustin, „Als moderne Genossenschaftsbank verbinden wir konsequent digitale Innovation mit persönlicher Nähe.“ Insgesamt sind heute 483 Mitarbeitende bei der VR Bank in Holstein beschäftigt, davon 32 als Auszubildende. Uwe Augustin meint abschließend: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es unser Anspruch, ein verlässlicher Partner an der Seite unserer Mitglieder, Kundinnen und Kunden zu sein: persönlich, genossenschaftlich und zukunftsorientiert.“

Umfangreiche und detaillierte Informationen der VR Bank in Holstein zum Geschäftsjahr 2025 sind im Online-Geschäftsbericht unter www.vrbank-in-holstein.de/geschaeftsbericht nachzulesen.

Foto: Am 22.06.2026 fand die Vertreterversammlung der VR Bank in Holstein im Kaisersaal in Bad Bramstedt statt. Sie präsentierten die Zahlen, Daten, Fakten sowie Aktuelles aus der Bank und führten durch den Abend (von li nach re): Ingmar Kampling u. Uwe Augustin (Vorstand der VR Bank in Holstein), Hans-Jürgen Rüpcke (Aufsichtsratsvorsitzender der VR Bank in Holstein) sowie Frank Möller (Generalbevollmächtigter VR Bank in Holstein)