Veröffentlicht am 12.08.2026

Tornesch. Wer den Schritt in die Selbstständigkeit plant, findet am 15. September 2026 Orientierung: Die WEP Wirtschaftsförderung lädt von 9:00 bis 12:30 Uhr zur Veranstaltung „Basiswissen Existenzgründung" in die Lise-Meitner-Allee 18 in Tornesch ein.

Im Mittelpunkt stehen die formalen Anforderungen einer Gründung, die Wahl zwischen Haupt- und Nebenerwerb sowie zwischen Gewerbe und freiem Beruf. Auch die steuerliche Ersterfassung beim Finanzamt, soziale Absicherungen und mögliche Fördermittel und Existenzgründerkredite werden thematisiert.

Gründungsexperte Josef Juncker steht während der Veranstaltung für individuelle Fragen zur Verfügung und bietet Raum für den Austausch mit anderen Gründungsinteressierten.

Diese Inhalte erwarten Sie:

Formale Anforderungen einer Existenzgründung - Die wesentlichen Schritte für Ihre Gründung

- Die wesentlichen Schritte für Ihre Gründung Gründung im Haupt- oder Nebenerwerb - Welche Gründungsform passt zu Ihnen?

- Welche Gründungsform passt zu Ihnen? Gewerbe oder freier Beruf - Die wichtigsten Unterschiede

- Die wichtigsten Unterschiede Steuerliche Ersterfassung - Was Sie dem Finanzamt mitteilen müssen

- Was Sie dem Finanzamt mitteilen müssen Soziale Absicherungen - Mehr als nur die Krankenkasse

- Mehr als nur die Krankenkasse Fördermöglichkeiten und Existenzgründerkredite - Welche finanziellen Hilfen können Sie nutzen?

Interessierte, die mit einem klaren Plan in die unternehmerische Zukunft starten möchten, sind herzlich eingeladen. Anmeldung