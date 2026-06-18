Veröffentlicht am 18.06.2026

Kreis Pinneberg. Am 26. Juni 2026 lädt die Startup Bridge der FH Wedel ab 15 Uhr zum „GründerGrillen #4" ins Audimax der Fachhochschule Wedel ein. Bei freiem Eintritt erwartet die Gäste ein Nachmittag und Abend rund um Innovation und Startups – mit leckerem Essen, kalten Getränken, Eis und einem Programm, das Gründerinnen, Unternehmerinnen, Studierende und alle Interessierten der Gründungsszene zusammenbringt.

Angesprochen sind sowohl etablierte Unternehmerinnen als auch angehende Gründerinnen, Studierende, Schülerinnen, Alumni und Mentorinnen – unabhängig davon, in welcher Phase der Gründung oder Karriere sie sich befinden.

Das Programm bietet verschiedene Formate: Beim Startup Roast stellen sich innovative Gründungsideen ehrlichem Feedback aus dem Publikum. Im Entrepreneurship Talk berichten Speakerinnen von ihrer Unternehmensgeschichte. Beim Demo Day zum Thema Smart Data werden kreative Ideen auf den Prüfstand gestellt. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Networking-Möglichkeiten mit Startups, Unternehmerinnen, Studierenden, Alumni, Mentor*innen sowie dem Gründungsnetzwerk aus Schleswig-Holstein und Hamburg.

Veranstalter ist die Startup Bridge der FH Wedel in Zusammenarbeit mit startupport, Startup.SH, der Stadtsparkasse Wedel und dem Wirtschaftsentwicklung Pinneberg (WEP). Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie von der Europäischen Union kofinanziert und von der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung unterstützt.