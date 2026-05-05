Veröffentlicht am 05.05.2026

Kreis Pinneberg. Mit einer aufmerksamkeitsstarken Aktion bringt Kreis Pinneberg Wirtschaft seine Standortkommunikation direkt auf die Straße: „Unser Ziel ist es, die Stärken des Kreises Pinneberg noch sichtbarer zu machen und ihn als attraktiven Wirtschafts- und Lebensstandort zu präsentieren.

Ein besonderer Dank gilt der GAB, dem regionalen Abfallwirtschaftsbetrieb im Kreis Pinneberg, die diese aufmerksamkeitsstarke Platzierung ermöglicht hat“ freut sich WEP Geschäftsführerin Dr. Jennifer Schweiger.

„Die GAB unterstützt die Kampagne Kreis Pinneberg Wirtschaft für einen starken Wirtschaftsstandort sehr gerne” bekräftigen die GAB Geschäftsführer Daniel Benedict und Florian Roesberg. „Zwei Abfallsammelfahrzeuge tragen großflächige Kampagnenmotive, die täglich im gesamten Kreis Pinneberg unterwegs sind.“

Die auffällig gestalteten Fahrzeuge transportieren zentrale Botschaften zur Standortqualität und erreichen dabei täglich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. „Mit dieser Maßnahme gehen wir bewusst neue Wege in der regionalen Kommunikation und bringen unsere Inhalte dorthin, wo sie gesehen werden – mitten in den Alltag der Menschen“, sagt Susanne Heyn, Marketingleiterin bei der WEP und Kampagnenverantwortliche.

Die Motive stellen die Vielfalt und Attraktivität des Kreises in den Mittelpunkt und unterstreichen die gemeinsamen Anstrengungen von Wirtschaft, Kommunen und Partnern, die Region nachhaltig zu stärken. Der QR Code führt direkt auf die Webseite „kreis-pinneberg-wirtschaft“, die ausführlich und übersichtlich die spezifischen Stärken des Kreises vermittelt.

Foto: Bringen gemeinsam die Standortkommunikation auf die Straße (v.r.) Florian Roesberg und Daniel Benedict (beide GAB) Dr. Jennifer Schweiger und Susanne Heyn (beide WEP)