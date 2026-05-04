Veröffentlicht am 04.05.2026

Kreis Pinneberg. 2024 war das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Deutschland erwärmt sich schneller als der Rest der Welt und die Folgen werden im Betriebsalltag zunehmend spürbar. Dabei machen nicht nur die steigenden Temperaturen den Menschen, Maschinen und Lieferketten zu schaffen, sondern auch die weiteren Klimafolgen wie Starkregen, Überflutungen, Stürme oder Dürre. Klimarisiken werden zur Managementaufgabe – auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Das RKW bietet den KMU einen Online Vormittag mit praxisnahen Workshops zu den Themen, die sie konkret beschäftigen - von Arbeits- und Gesundheitsschutz über hitzeresiliente Gebäude und Produktion bis zu Liefer- und Wassersicherheit.

Jetzt anmelden: rkw.link/hitzeaktionstag