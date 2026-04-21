Veröffentlicht am 21.04.2026

Kreis Pinneberg. Künstliche Intelligenz ist im Arbeitsalltag angekommen – doch viele stehen vor der gleichen Frage: Welche KI‑Tools gibt es eigentlich, wofür eignen sie sich und wie nutze ich sie sinnvoll?

In diesem kostenlosen, praxisorientierten Workshop erhalten die Teilnehmer einen strukturierten Überblick über aktuelle KI‑Werkzeuge und deren Einsatzmöglichkeiten im Berufsalltag. Ziel ist es, Orientierung im stetig wachsenden KI‑Angebot zu schaffen und konkrete Anwendungsfälle greifbar zu machen – jenseits von Buzzwords und reiner Theorie.

Nach einem kompakten Einstieg lernen Sie unterschiedliche KI‑Tools kennen und erfahren, welche Tools für welche Aufgaben sinnvoll eingesetzt werden können – z. B. für Recherche, Textarbeit, Organisation, Kommunikation oder kreative Prozesse. Dabei teilen wir konkrete Tipps zur Bedienung, zum richtigen Umgang mit KI sowie zu typischen Stolpersteinen aus der Praxis.

Im zweiten Teil des Workshops steht die Anwendung im Fokus: Anhand konkreter Beispiele aus dem Arbeitsalltag zeigen wir, wie KI gezielt unterstützen kann – von der ersten Idee bis zum nutzbaren Ergebnis. Sie haben die Möglichkeit, die vorgestellten Tools & Tipps direkt selbst auszuprobieren, eigene Fragestellungen einzubringen und im Austausch mit anderen Teilnehmenden zu experimentieren.

Der Workshop ist interaktiv, verständlich aufgebaut und richtet sich sowohl an Einsteiger*innen als auch an Teilnehmende mit ersten KI‑Erfahrungen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Datum: Dienstag,19. Mai 2026 Uhrzeit: 14:00 - ca. 17:00 Uhr Ort: Nettwerk Elmshorn, Heinrich-Hertz Straße 26, 25336

Was Sie mitnehmen:

Überblick über relevante KI‑Tools und deren Einsatzmöglichkeiten

Konkrete Anwendungsbeispiele für den Arbeitsalltag

Praktische Tipps für effektives Arbeiten mit KI

Zeit zum Ausprobieren, Fragen stellen und Lernen an eigenen Beispielen

Bitte bringen Sie Ihr Smartphone und – sofern möglich – einen eigenen Laptop mit, um aktiv an der Praxisphase teilnehmen zu können. Sie sollten außerdem mindestens den KI-Assistenten Ihrer Wahl (ChatGPT, Gemini, Co-Pilot etc.) griffbereit haben.

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