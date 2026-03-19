Veröffentlicht am 19.03.2026

„Fachkräfte gewinnen - Talente kennen keine Grenzen!“ Unter diesem Motto hatten das Team Integration des Kreises Pinneberg und das Welcome Center Schleswig-Holstein zum Austausch in die Drostei eingeladen. Landrätin Elfi Heesch begrüßte rund 80 Gäste vor Ort. Zu ihnen zählte unter anderem auch Schleswig-Holsteins Flüchtlingsbeauftragte Doris Kratz-Hinrichsen. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen hatte eine Video-Botschaft geschickt.

„Fachkräftesicherung heißt längst nicht mehr nur Ausbildung, Qualifizierung und Nachwuchsgewinnung im klassischen Sinn“, sagte Landrätin Heesch. „Fachkräftesicherung heißt heute auch neue Perspektiven zulassen und neue Potenziale erschließen. Dazu gehört ganz selbstverständlich auch das Potenzial von Menschen mit Einwanderungsgeschichte – hier im Kreis und aus dem Ausland. Nicht als Ausnahme, sondern als selbstverständlicher Bestandteil moderner Arbeitsmarktentwicklung.“

In einer angeregten und vielseitigen Diskussion tauschten sich Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bildung aus. Es ging um bürokratische Hürden, Sprachprobleme und die Frage, wie all diesen Widrigkeiten getrotzt werden kann, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Kreative Ideen und Ansätze wurden ausgetauscht. Übereinstimmend stellten die Anwesenden aber auch fest, dass noch nicht alles reibungslos funktioniere, und es eine Vielzahl unterschiedlicher Helfersysteme gebe, die für Unternehmen nur schwer zu überblicken seien. Einig waren sich am Ende alle darin, dass es neue Wege braucht, um Fachkräfte zu gewinnen. Dafür seien belastbare staatliche Strukturen ebenso notwendig wie der Wille der Unternehmen, neue Wege zu gehen und Chancen zu eröffnen.

Im Anschluss an die Diskussion hatten alle Teilnehmenden die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Imbiss weiter zur Thematik auszutauschen und sich einen Überblick über die umfangreichen Unterstützungsstrukturen zur Arbeitsmarktintegration im Kreis Pinneberg mit Expert*innen zu verschaffen.