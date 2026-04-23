Veröffentlicht am 23.04.2026

WEDEL. Die Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) revitalisiert aktuell schrittweise eine attraktive Gewerbefläche an der Hamburger Stadtgrenze. Es entsteht der "BusinessPark Elbufer" als neue Topadresse für innovative Technologie- und Dienstleistungsbranchen. Anlässlich eines Besuchs hob Wirtschafts-Staatssekretärin Julia Carstens am 17. April den Vorbildcharakter für andere Standorte hervor: "Fläche ist ein knappes Gut. Daher ist Flächenrecycling für das Land ein wichtiges Anliegen. Die Revitalisierung in Wedel ist ein besonders gelungenes Beispiel für eine anspruchsvolle Gewerbeflächenentwicklung in einem parkähnlichen Areal."

Die Haupterschließung des Geländes ist bereits erfolgt. Erste Unternehmen siedeln sich an. So hat sich die Staatssekretärin über die Bauvorhaben der beiden Firmen Büttner Sicherheitstechnik und Lippold Hydraulik informiert. Carstens sagte: "Schleswig-Holstein ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Innovative Unternehmen können sich hier weiterentwickeln und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Genau das geschieht in Wedel."

Carstens nahm zusammen mit Wedels Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto einen symbolischen Spatenstich für eine weitere Maßnahme im Grünzug am Elbhochufer vor. "Denn der BusinessPark Elbufer verbindet Gewerbe- und Grünflächen und der Anspruch an Arbeitsplätze wandelt sich. Nach der Arbeit wird Ausgleich und Bewegung immer wichtiger. Ein Gewerbestandort, der das bieten kann, ist attraktiv", so Carstens.

Ein Fokus des BusinessParks Elbufer liegt auf Gründungen aus der privaten Fachhochschule Wedel. Darum soll auch ein Gründer- und Technologiezentrum entstehen. Im Hinblick auf die Gründungsaktivitäten der FH Wedel sagte Bürgermeisterin Fisauli-Aalto: “Unser BusinessPark Elbufer vor den Toren Hamburgs ist ein Sahnestück an der Elbe. Wir begrüßen es sehr, dass der Kreis Pinneberg als wirtschaftsstarker Kreis im Land Schleswig-Holstein das Gründungsgeschehen und Start-ups fördern möchte und dazu ein Gründungs- und Technologiezentrum im BusinessPark in Wedel plant. Die Stadt Wedel stellt dazu gern die erforderlichen Gewerbeflächen zur Verfügung. Mit der FH Wedel und deren eigenen, bereits bestehenden Gründungsbemühungen wie z. B. ,Startup-Bridge’ gibt es hierzu bereits einen starken Kooperationspartner vor Ort. Wir hoffen, dass in einem GTZ im BusinessPark Elbufer möglichst bald junge Gründerinnen und Gründer zusammenkommen und sich austauschen können, um ihre Ideen in die innovative Realität umzusetzen und so auch den Wirtschaftsstandort zu stärken.”