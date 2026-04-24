Veröffentlicht am 24.04.2026

Quickborn. Wie vielfältig und leistungsstark die Quickborner Wirtschaft ist, zeigte sich erneut bei zwei Unternehmensbesuchen von Bürgermeister Thomas Beckmann und Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke. Trotz unterschiedlicher Ausrichtung verbindet die beiden besuchten Unternehmen ein hoher Qualitätsanspruch sowie ein starkes Engagement für Gesundheit und gesellschaftliche Themen.

„Die Unternehmensbesuche sind ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaftsförderung“, betont Bürgermeister Thomas Beckmann. „Sie geben uns die Möglichkeit, frühzeitig Einblicke in betriebliche Entwicklungen, Herausforderungen und Investitionsbedarfe zu erhalten und gezielt zu unterstützen.“ Dabei sei es besonders wichtig, den direkten Austausch mit den Unternehmen zu stärken und die Vernetzung vor Ort zu fördern. Und die Quickborner Unternehmen, so das einhellige Feedback, schätzen diesen direkten Draht zur Stadtverwaltung sehr. Beckmann weiter: „Eine leistungsfähige und gut vernetzte Wirtschaft ist entscheidend für die Entwicklung Quickborns – sie sichert Arbeitsplätze, stärkt die kommunalen Finanzen und trägt maßgeblich zur Lebensqualität in unserer Stadt bei.“

Am Vormittag stand ein Besuch bei der Firma Söring im Justus-von-Liebig-Ring auf dem Programm. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit über 40 Jahren medizintechnische Systeme für die Ultraschallchirurgie – vollständig in Deutschland, von der Entwicklung bis zum Vertrieb. „Mit dem Fokus auf ein intuitives Nutzungserlebnis und unseren persönlichen, direkten Service gestalten wir chirurgische Interventionen einfacher, effizienter und sicherer“, erklärt CEO Simon Rossmann. Insbesondere in der Neuro- und Leberchirurgie sowie in der Wundbehandlung zählt Söring zu den weltweit führenden Anbietern. Ein umfassendes Service- und Instandhaltungsangebot trägt zusätzlich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und hohen Kundenzufriedenheit bei.

Am Nachmittag ging es zur Niederlassung des Unternehmens Weishaupt in Quickborn. Dort stehen zukunftssichere und umweltfreundliche Energie- und Wärmelösungen im Fokus. Das Unternehmen berät Fachhandwerksbetriebe und vertreibt moderne Wärmepumpen-, Brennwert- und Brennertechnik sowie Lösungen für die Gebäudeautomation. Auch Endverbraucherinnen und Endverbraucher werden gezielt unterstützt: „Viele Menschen fühlen sich angesichts der Vielzahl an technischen Möglichkeiten und Förderprogrammen unsicher. Hier möchten wir Orientierung geben“, sagt Niederlassungsleiter Niels Johst. Deshalb bietet Weishaupt jeden dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 19 Uhr eine kostenlose und offene Beratung zu Wärmepumpen, Aufwand, Förderung, etc. in der Niederlassung an. Anmeldungen sind telefonisch unter 04106 79882-22 oder per E-Mail an nl.hamburg@weishaupt.de möglich.

„Für uns als Wirtschaftsförderung ist es beeindruckend zu sehen, wie viel Innovationskraft und internationale Bedeutung in Quickborn gebündelt ist“, sagt Linda Vogt-Gröncke. „Umso wichtiger ist es, unsere Unternehmen zu unterstützen und zu vernetzen – beispielsweise durch unsere regelmäßigen Unternehmensbesuche.“

Unternehmen, die Interesse an einem Besuch oder ein besonderes Anliegen haben, können sich direkt per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@quickborn.de an Linda Vogt-Gröncke oder Anke Fischer von Mollard von der Quickborner Wirtschaftsförderung wenden.

Foto: Dirk Kebernik (Weishaupt), Bürgermeister Thomas Beckmann, Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke und Weißhaupt-Niederlassungsleiter Nils Johst