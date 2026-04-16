Veröffentlicht am 16.04.2026

Im Kreis Pinneberg haben Unternehmen 2026 gleich zwei Möglichkeiten, ihr Engagement für Inklusion zu zeigen: durch die Teilnahme am DUOday und durch eine Bewerbung für den Arbeitgeberpreis „Diamant der inklusiven Arbeitswelt“.

Der DUOday findet am Donnerstag, 28.05.2026, unter der Schirmherrschaft von Kreispräsident Helmuth Ahrens statt. An diesem Aktionstag öffnen Betriebe und Einrichtungen ihre Türen für Menschen mit Beeinträchtigung. Beschäftigte aus Werkstätten des Kreises sowie Schülerinnen und Schüler der Raboisenschule arbeiten für einen Tag im Duo mit Mitarbeitenden zusammen und erhalten so praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufe. Gleichzeitig bietet sich für Unternehmen die Chance, Kompetenzen und Potenziale kennenzulernen und neue Impulse für eine inklusive Arbeitswelt zu gewinnen. Die Teilnehmenden werden im Vorfeld und am Aktionstag begleitet, bei Bedarf wird ein Kennenlernen organisiert.

Zusätzlich können sich inklusive Arbeitgeber für den „Diamant der inklusiven Arbeitswelt“ bewerben. Ausgezeichnet werden innovative Projekte, barrierefreie Arbeitsumgebungen, besonderes Engagement für Teilhabe sowie eine offene Unternehmenskultur. Bewerben können sich Unternehmen und Institutionen aller Branchen im Kreis Pinneberg im Zeitraum vom 01.04. bis 15.06.2026. Die Schirmherrschaft für das Projekt trägt Dr. Jennifer Schweiger, Geschäftsführerin der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Pinneberg. Die fachkundige Jury besteht in diesem Jahr aus Dr. Schweiger, Doris Ipsen (Unternehmensverband Unterelbe Westküste), Antje Hardekopf (Beauftragten für Menschen mit Behinderung des Kreis Pinneberg), Tinka Juliane Frahm (Gleichstellungsbeauftragten des Kreis Pinneberg) sowie Vertretenden der Werkstatträte.

Schirmherrin des Preises ist WEP Geschäftsführerin Jennifer Schweiger. Ihr ist das Thema ein besonderes Anliegen: „Inklusion ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Vielfalt im Unternehmen und ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in unserer Region.“

Organisiert werden beide Initiativen vom Inklusionsnetzwerk PI.Rat, das sich für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung im Arbeitsleben einsetzt.

Kontakt und weitere Informationen: pi.rat@awo-sh.de