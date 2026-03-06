Veröffentlicht am 06.03.2026

Pinneberg. Im Rahmen des Unternehmens-Netzwerks Fachkräfte lädt das Unternehmens-Netzwerk Fachkräfte zur Veranstaltung „Erfolgreiches Employer Branding 2026“ ein und spricht dabei Unternehmerinnen, Unternehmer und Personalverantwortliche an, das Thema Arbeitgebermarke intensiv zu beleuchten. Die kostenlose Veranstaltung bietet einen Impuls, eine interaktive Work-Session sowie viel Raum für den Austausch von Erfahrungen.

Employer Branding ist mehr als eine neue Kampagne – es ist ein strategischer Erfolgsfaktor entlang des gesamten Employee Lifecycle. Die zertifizierte Brand Managerin und Fachbuchautorin Corinna Pommerening zeigt, wie Unternehmen ihre Arbeitgebermarke ganzheitlich entwickeln können. Mit konkreten Impulsen und einer kompakten Praxis-Checkliste erhalten die Teilnehmenden klare Orientierung für die eigene Umsetzung.

Datum: 25. März 2026

Ort: Drostei Pinneberg, Dingstätte 23, 25421 Pinneberg

Uhrzeit: 14:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Interaktive Work-Session im Anschluss

Im Anschluss werden zentrale Handlungsfelder des Employer Brandings gemeinsam vertieft – von Führung und Unternehmenskultur über Fachkräftesicherung bis hin zu Sichtbarkeit und Positionierung. Mit eigens entwickelten Canvas-Unterlagen entstehen neue Perspektiven und unmittelbar nutzbare Ansatzpunkte für die eigene Praxis.

Das nehmen Teilnehmende mit

Wissen kompakt: Wie eine erfolgreiche Arbeitgebermarke ganzheitlich aufgebaut wird

Praktische Impulse für die Umsetzung im eigenen Unternehmen

Erfahrungen anderer Unternehmen sowie die Möglichkeit zum Netzwerken

Die Veranstaltung ist speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen mit eigenen Mitarbeitenden ausgerichtet. Da die Plätze begrenzt sind, ist die Teilnahme für bis zu zwei Personen pro Unternehmen möglich.

Anmeldung

Interessierte können sich unter dem bereitgestellten Anmeldelink verbindlich für die kostenlose Veranstaltung anmelden.

Anmeldung