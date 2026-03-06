Pinneberg. Im Rahmen des Unternehmens-Netzwerks Fachkräfte lädt das Unternehmens-Netzwerk Fachkräfte zur Veranstaltung „Erfolgreiches Employer Branding 2026“ ein und spricht dabei Unternehmerinnen, Unternehmer und Personalverantwortliche an, das Thema Arbeitgebermarke intensiv zu beleuchten. Die kostenlose Veranstaltung bietet einen Impuls, eine interaktive Work-Session sowie viel Raum für den Austausch von Erfahrungen.
Employer Branding ist mehr als eine neue Kampagne – es ist ein strategischer Erfolgsfaktor entlang des gesamten Employee Lifecycle. Die zertifizierte Brand Managerin und Fachbuchautorin Corinna Pommerening zeigt, wie Unternehmen ihre Arbeitgebermarke ganzheitlich entwickeln können. Mit konkreten Impulsen und einer kompakten Praxis-Checkliste erhalten die Teilnehmenden klare Orientierung für die eigene Umsetzung.
Datum: 25. März 2026
Ort: Drostei Pinneberg, Dingstätte 23, 25421 Pinneberg
Uhrzeit: 14:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr
Interaktive Work-Session im Anschluss
Im Anschluss werden zentrale Handlungsfelder des Employer Brandings gemeinsam vertieft – von Führung und Unternehmenskultur über Fachkräftesicherung bis hin zu Sichtbarkeit und Positionierung. Mit eigens entwickelten Canvas-Unterlagen entstehen neue Perspektiven und unmittelbar nutzbare Ansatzpunkte für die eigene Praxis.
Das nehmen Teilnehmende mit
- Wissen kompakt: Wie eine erfolgreiche Arbeitgebermarke ganzheitlich aufgebaut wird
- Praktische Impulse für die Umsetzung im eigenen Unternehmen
- Erfahrungen anderer Unternehmen sowie die Möglichkeit zum Netzwerken
Die Veranstaltung ist speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen mit eigenen Mitarbeitenden ausgerichtet. Da die Plätze begrenzt sind, ist die Teilnahme für bis zu zwei Personen pro Unternehmen möglich.
Anmeldung
Interessierte können sich unter dem bereitgestellten Anmeldelink verbindlich für die kostenlose Veranstaltung anmelden.