Kreis Pinneberg. Cyberangriffe, digitale Abhängigkeiten und KI-gestützte Betrugsversuche sind längst Realität – gerade kleine und mittlere Betriebe geraten zunehmend ins Visier. Die zentrale Frage lautet: Wie gut ist Ihr Unternehmen wirklich vorbereitet?
Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Geschäftsstelle Elmshorn lädt die WEP zur Veranstaltung „Wirtschaftsschutz: Cybersecurity & digitale Risiken“ aus unserer Veranstaltungsreihe Wirtschaftsschutz – Schutz der Wirtschaft ein
Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 16:00 - 18:00 Uhr Ort: IHK zu Kiel, Geschäftsstelle Elmshorn, Kaltenweide 6, 25336 Elmshorn
Folgende praxisnahe Impulse erwarten Sie:
- Cybercrime - Bewusstsein für die Gefahrenlage: Ein aktueller Einblick in die Gefährdungslage zur Cyberkriminalität, der „Faktor Mensch“ als Risiko sowie Tipps, was Sie bei einem Cyberangriff tun sollten.
- Angriffe und Gegenmaßnahmen von Cyberattacken in der Lieferkette: Schon ein einziger angegriffener Zulieferer kann ausreichen, um die eigenen Systeme zu gefährden. Wie sehen die Strategien der Angreifer aus? Wie können Sie wirksame Gegenmaßnahmen entwickeln?
- Zukunftstrends in der IT-Sicherheit: Neue Bedrohungen durch KI und Automatisierung, Sicherheitsstrategien der nächsten Generation und Handlungsoptionen für die Zukunft.
Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt 30,00 €. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung bis spätestens 6. März 2026 gebeten