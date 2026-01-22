Veröffentlicht am 22.01.2026

Kreis Pinneberg. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) lädt Unternehmen und Existenzgründer gemeinsam mit der WEP zu einem kostenlosen Sprechtag ein. Am 18. Februar 2026 zwischen 10:00 und 16:30 Uhr berät IB.SH-Förderlotse Volker Ratje in der WEP Wirtschaftsförderung in Tornesch zu passenden Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten.

In 45-minütigen Einzelgesprächen erfahren Interessierte, welche Programme aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln für ihr Vorhaben infrage kommen. Zusätzlich erhalten sie praktische Hinweise zur Antragstellung und Vorbereitung von Bankgesprächen.

Der Sprechtag richtet sich an alle, die Investitions- oder Entwicklungsvorhaben planen und ihre Finanzierung professionell aufstellen möchten.

Förder- und Finanzierungssprechtag für Unternehmen

Termin: 18.02.2026, 10:00–16:30 Uhr Ort: WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch