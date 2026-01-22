Veröffentlicht am 22.01.2026

Quickborn. Mit hoher Beteiligung hat am 14. Januar 2026 das Afterwork-Treffen des Quickborner Innenstadtmanagements mit zahlreichen Gewerbetreibenden aus der Innenstadt stattgefunden. Dabei hat die Auftaktveranstaltung für das neue Jahr gezeigt: Das Netzwerk zwischen der Stadtverwaltung und dem Handel ist lebendig – und die enge gemeinsame Arbeit an einer starken Innenstadt geht auch künftig verlässlich weiter.

Eine zentrale Botschaft des Abends lautete: Auch nach dem Auslaufen der bisherigen Förderung und der Übergabe durch ProQuartier bleibt das Innenstadtmanagement dauerhaft erhalten. Mit Sandra Blöcher übernimmt eine neue Innenstadtmanagerin die Verantwortung. Sie kündigte an, erfolgreiche Formate fortzuführen und gezielt auszubauen sowie mittelfristig neue Angebote zu entwickeln.

Ein erstes konkretes Ergebnis des Treffens ist die Entscheidung, das beliebte Candlelight-Shopping auch im Jahr 2026 erneut durchzuführen. Termin ist der 13. März 2026. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zahlreiche Sonderaktionen freuen – von großzügigen Rabatten und besonderen Angeboten bis hin zu DJ, kostenlosem Fingerfood und weiteren Überraschungen. Damit knüpft Quickborn an den großen Erfolg der Premiere im Jahr 2024 an, bei der die Innenstadt in stimmungsvollem Licht zahlreiche Gäste aus der Region anzog.

Hauptaufgabe von Sandra Blöcher ist die weitere Belebung der Innenstadt, die sich bereits auf einem guten Weg befindet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau und der Vertiefung der Kontakte zu den Gewerbetreibenden. „Jetzt geht es darum, noch mehr Betriebe für gemeinsame Aktionen zu gewinnen und den persönlichen Austausch weiter zu intensivieren“, betonte Blöcher.

Das nächste Afterwork-Treffen findet am 18. März um 19 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht dann der verkaufsoffene Sonntag am 14. Juni, wenn Deutschland bei der WM gegen Curaçao spielt und auf dem Rathausplatz ein großes Public Viewing geplant ist. Sandra Blöcher ruft die Gewerbetreibenden auf, sich aktiv zu beteiligen: Interessierte können sich unter innenstadt@quickborn.de melden.

Die positive Entwicklung der Innenstadt zeigt sich nicht zuletzt durch zahlreiche Neueröffnungen, den Inhaberwechsel bei EDEKA Gehrke, viele kleinere Betriebe sowie das geplante Projekt TO HUUS als neuer Dritter Ort. „Die Innenstadt ist ein wichtiger Impulsbringer für Menschen und Gewerbetreibende“, so Bürgermeister Thomas Beckmann. „Gemeinsam arbeiten wir weiter daran, Quickborns Zentrum lebendig, attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten.“

Foto:Innenstadtmanagerin Sandra Blöcher (stehend) mit den Teilnehmenden aus Stadtverwaltung und Handel am Afterwork-Treffen