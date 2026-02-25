Veröffentlicht am 25.02.2026

Quickborn. Bürgermeister Thomas Beckmann und die Wirtschaftsförderung der Stadt Quickborn laden alle Quickborner Unternehmerinnen und Unternehmer am Freitag, den 20. März 2026, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr zum 6. Unternehmensfrühstück ins Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn ein. Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema Kommunikation und Menschenkenntnis sowie die Vorstellung des Fachbereichs Kultur der Stadt Quickborn.

Ob im Gespräch mit Kundinnen und Kunden, in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern oder im eigenen Unternehmen: Erfolgreiches Handeln hängt oft weniger von Fachwissen als von gelungener Kommunikation ab. Menschen ticken unterschiedlich – und genau darin liegt sowohl eine Herausforderung als auch eine große Chance. Wer erkennt, wie verschiedene Persönlichkeitstypen denken, entscheiden und kommunizieren, kann Missverständnisse vermeiden, Beziehungen stärken und Ergebnisse gezielter erreichen.

Im Vortrag „Der richtige Draht zu jedem Typ – Wie bessere Menschenkenntnis die Zusammenarbeit, Kundenbeziehungen und Ergebnisse verbessert“ erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer praxisnahe Impulse, wie sie souverän mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen umgehen und ihre Kommunikation bewusster gestalten können.

Referent ist Thomas Katlun, Inhaber und Trainer der Leaders Academy Hamburg-Kiel. In seinem ebenso unterhaltsamen wie anschaulichen Vortrag stellt Katlun ein leicht verständliches Persönlichkeitsmodell vor und zeigt, wie sich Menschenkenntnis gezielt im unternehmerischen Alltag nutzen lässt – für klarere Kommunikation, tragfähige Beziehungen und messbaren Unternehmenserfolg.

„Oft scheitern Gespräche nicht an fehlendem Willen, sondern daran, dass Menschen völlig unterschiedlich ticken“, sagt Thomas Katlun. „Während der eine am liebsten sofort entscheidet und loslegt, fühlt sich der andere erst dann sicher, wenn alle mitgenommen sind. Wer erkennt, welcher Typ ihm gegenübersitzt, spart Zeit, Nerven – und erreicht am Ende bessere Ergebnisse.“

Im Anschluss an den Vortrag wird die Vorstellung des Fachbereichs Kultur der Stadt Quickborn nachgeholt. Frau Kulbe und Frau Roeder werden einen Ausblick auf die geplanten städtischen Veranstaltungen und Events und die thematischen Schwerpunkte im Jahr 2026 geben. Erstmals wird zudem Einblick in ein neu entwickeltes Sponsoringkonzept, das neben klassischen Maßnahmen zur Imagebildung auch innovative Ansätze zur Mitarbeiter- und Kundenbindung aufzeigt, gegeben.

„Mir ist wichtig, dass das Unternehmensfrühstück sowohl praktische Mehrwerte für die Unternehmen bietet als auch den Dialog mit der Verwaltung stärkt“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. „Gerade die Verbindung aus inhaltlichen Impulsen und persönlichen Einblicken macht dieses Format für viele Unternehmerinnen und Unternehmer so wertvoll.“

Nach den Vorträgen gibt es wie gewohnt Gelegenheit zum Netzwerken bei Kaffee und belegten Brötchen. Gerne können Unternehmen sich zudem durch die Auslage von Werbematerialien präsentieren.

Um Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@quickborn.de wird bis zum 16. März 2026 gebeten. Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bereits nach dem Save-the-Date angemeldet haben, stehen selbstverständlich auf der Teilnehmendenliste.

Foto: Anke Fischer von Mollard und Linda Vogt-Gröncke von der Quickborner Wirtschaftsförderung mit Bürgermeister Thomas Beckmann