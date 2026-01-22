Veröffentlicht am 22.01.2026

Kreis Pinneberg. Wie können wir den Überschuss an grüner Energie nutzen, um unsere Region wirtschaftlich zu stärken und attraktive Arbeitsplätze zu schaffen? Welche Standorte eignen sich dabei besonders für welche Branchen? Wie können wir in Zukunft für ein nachhaltiges Wassermanagement sorgen, das neben den Haushalten und der Landwirtschaft auch die neuen Industrien mitversorgen kann? Wie schützen wir darüber hinaus die Natur- und Kulturlandschaft der Westküste? All diese und weitere wichtige Zukunftsfragen wurden im Zuge des Projekts RegioStrat Energiekompetenzregion Westküste beleuchtet und die Ergebnisse in ein Strategischen Regionalentwicklungskonzept (SREK) gegossen.

Auf den Regionalkonferenzen wird erläutert, wie das Strategische Regionalentwicklungskonzept (SREK) die Entwicklungschancen der Region bis 2040 bündelt und welche strategischen Handlungsmöglichkeiten sich daraus für die Kommunen ergeben. Die Regionalkonferenzen bieten den Gemeinde- und Kommunalvertretern sowie weiteren regionalen Akteuren die Gelegenheit, zentrale Inhalte des SREK kennenzulernen, Fragen zur Umsetzung zu stellen und gemeinsam über nächste Schritte in der Energiekompetenzregion Westküste zu diskutieren.

Beide Veranstaltungen haben den gleichen Inhalt. In der Regionalkonferenz Süd werden die Ergebnisse für die beiden südlichen Kreise Pinneberg und Steinburg präsentiert, während die Ergebnisse für die Kreise Nordfriesland und Dithmarschen in der Regionalkonferenz Nord vorstellt werden.

Die Regionalkonferenz Süd findet statt am Montag, 09.02.2026, 17:00 Uhr - ca. 20:00 Uhr in der Kreisverwaltung Pinneberg (Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn; Raum: KR Arboretum (1. OG)) Jetzt anmelden zur Regionalkonferenz Süd Die Anmeldefrist endet am 28.01.2026.

Die Regionalkonferenz Nord findet statt am Montag, 23.02.2026, 17:00 Uhr - ca. 20:00 Uhr im Messe Husum & Congress (Am Messeplatz 12 – 18, 25813 Husum) Jetzt anmelden zur Regionalkonferenz Nord Die Anmeldefrist endet am 11.02.2026.

Diese Regionalkonferenzen sind Veranstaltungen des RegioStrat-Projektkonsortiums, bestehend aus den Partnern der Regionalen Kooperation Westküste und der Entwicklungsagentur Region Heide AöR. Weiterhin sind als Projektpartner das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein sowie das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein dabei. Die Projektträgerschaft liegt beim Kreis Dithmarschen.

Die Regionale Kooperation Westküste ist ein Zusammenschluss der vier Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Pinneberg und Steinburg, ihrer Wirtschaftsförderungsgesellschaften sowie der Industrie- und Handelskammern zu Flensburg und zu Kiel.