Veröffentlicht am 26.02.2026

Das Welcome Center S-H und die Kreis-verwaltung Pinneberg laden Sie am 17. März zu einer Veranstaltung zum Thema Fachkräfteeinwanderung mit Best-Practices, rechtlichen Tipps und Austausch mit Experten ein.

Die kostenlose Veranstaltung findet von 16 bis 19:30 Uhr in der Drostei in Pinneberg statt. Durch einen praxisnahen Austausch mit Expertinnen und Experten zum Thema Visum und Einreise, mit Menschen für besondere Anwerbeprojekte und mit Unternehmen, die bereits erfolgreich Fachkräfte aus dem Ausland eingestellt haben, liefert diese Veranstaltung hilfreiche Werkzeuge für die Erwerbsmigration.

Auf der Agenda stehen

Best Practices: Erfolgreiche Praxisbeispiele aus der Region

Erfahrungsaustausch: Diskussion mit anderen Unternehmen

Impulse: Rechtliche und organisatorische Tipps

Networking: Gelegenheit für Kontakte bei einem Imbiss

rund 100 Gesprächspartner aus Wirtschaft, Verwaltung und Institutionen des Kreises Pinneberg und Umgebung

Die Veranstaltung ist nach der Fishbowl-Methode als moderierte Diskussionsform geplant: Eine kleine Gruppe von Fachleuten diskutiert im Innenkreis, während die übrigen Teilnehmenden die Diskussion verfolgen und aktiv etwas dazu beitragen können.

Weitere Information und Anmeldung beim Welcome Center Schleswig-Holstein

Lars Nielson (0431) 66 66 6 – 422 nielson@welcomesh.de

oder

Kreis Pinneberg Team Integration Annika Abellán (4121) 4502-2359 a.abellan@kreis-pinneberg.de