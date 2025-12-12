Veröffentlicht am 12.12.2025

Der EQ Businesspark in Quickborn ist im April 2023 nach Abschluss der Erschließungsarbeiten feierlich eröffnet worden. Bereits zu dem Zeitpunkt waren mehr als 100 Anfragen bei der WEP Wirtschaftsförderung, verantwortlich für die Vermarktung, und bei der Stadt Quickborn eingegangen. Und die Anfragen reißen seitdem nicht ab. „Wir hätten die gesamte Fläche, die aktuell auf 20 Grundstücke aufgeteilt ist, bereits mehrfach verkaufen können,“ weiß Carl-Eric Pudor, Projektmanager Ansiedlungsberatung bei der WEP, zu berichten. „Und dass trotz wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten, der Angst vor steigenden Baukosten und der schwierigen Finanzierungssituation, was alles eher zur Investitionszurückhaltung seitens der Unternehmerschaft führt.“

„Mit dem EQ Businesspark verfügen wir über sofort nutzbare Gewerbeflächen – und das direkt an der A7,“ erklärt Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann. „Das ist eine starke Ausgangsposition für Quickborn, die wir gemeinsam mit der WEP nutzen werden. Unsere Flächen vergeben wir nicht nach dem Prinzip ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘, sondern an Unternehmen, die zum Konzept des EQ Businesspark passen, Wachstumspotenzial mitbringen und nachhaltig sowie verlässlich wirtschaften.“

Quickborns Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke ergänzt: „Mit Vermarktungsstart hat die WEP Vergabekriterien entwickelt, die alle unsere Anforderungen für neu anzusiedelnde Unternehmen berücksichtigten. Dieser Kriterienkatalog wurde von der Quickborner Politik verabschiedet und bildet die Grundlage, auf der alle Anfragen seitdem bewertet werden.“ Es fließen sowohl harte Kriterien wie beispielsweise die Anzahl der Arbeitsplätze oder Gewerbesteuerprognosen, aber auch weiche Faktoren, insbesondere mit Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit, mit ein.

Denn genau das ist die Idee hinter dem EQ Businesspark. Das gesamte Gewerbegebiet von ca. 22,7 ha brutto verzichtet komplett auf fossile Fest- und Flüssigbrennstoffe vor Ort bei Wärme- und Energieversorgung. Von der ersten Planung bis zur Bebauung durch nachhaltig wirtschaftende Unternehmen wurden und werden auch klimaschonende Maßstäbe angesetzt, wodurch die Investitionen werthaltig bleiben. Dr. Jenifer Schweiger, Geschäftsführerin der WEP, freut es: „Die hohe Nachfrage nach Flächen im EQ Businesspark zeigt, dass nachhaltige Gewerbegebiete für Unternehmen attraktiv sind. Nachhaltigkeitsmaßnahmen können zu finanziellen Einsparungen und Wettbewerbsvorteilen sowie zu größerer Attraktivität bei der Fachkräfteakquise führen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden somit zukünftig eine immer wichtigere Rolle bei der Standortwahl spielen.“

Im Januar dieses Jahres konnten bereits die ersten Käufer präsentiert werden. Von den 20 Grundstücken sind aktuell vier verkauft. Bei zwei Unternehmen sind die Bautätigkeiten bereits gestartet, bei einem weiteren ist der voraussichtliche Baustart im Januar 2026. Auf weiteren sechs Grundstücken liegen Kaufoptionen oder es laufen Vertragsverhandlungen.