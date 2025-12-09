Veröffentlicht am 09.12.2025

Quickborn. Der erste Spatenstich der Firma CH OLEOCHEMICALS GmbH am 3. Dezember 2025 setzt für die Stadt Quickborn und die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH ein weiteres, sichtbares Zeichen nachhaltiger Wirtschafts- und Standortentwicklung. Das Unternehmen ist der zweite Betrieb, der sich im fossil- und emissionsfreien EQ Businesspark ansiedelt – und passt damit perfekt zu dem ökologischen Konzept, das die Stadt und die WEP gemeinsam verfolgen.

„Es kommt zusammen, was zusammengehört“, betont Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann. „CH OLEOCHEMICALS ist ein Hidden Champion, der nicht nur darüber spricht, etwas für Klima und Umwelt zu tun, sondern es in beeindruckender Weise umsetzt.“

Dr. Jennifer Schweiger, Geschäftsführerin der WEP, betont: „Das Profil, das wir gemeinsam für den EQ Businesspark erarbeitet haben und bei Neuansiedlungen konsequent anwenden, zieht innovative und zukunftsfähige Unternehmen an – wie die CH OLEOCHEMICALS GmbH.“

Aus Abfall wird Zukunft: Nachhaltiges Geschäftsmodell überzeugt

Die CH OLEOCHEMICALS GmbH zählt zu den Unternehmen, die mit innovativen und zugleich pragmatischen Lösungen einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Geschäftsmodell ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Aus altem Speisefett erzeugt die demnächst in Quickborn ansässige Firma hochwertigen Biodiesel, der deutschlandweit in der Mineralölindustrie eingesetzt wird. Dabei spart das Unternehmen etwa 250.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr ein. Tendenz steigend. Zusätzlich hat sich das Unternehmen weiter diversifiziert und engagiert sich seit einigen Jahren in den Bereichen Biogas und Bio-Rohstoffe für Wärme.

Diese Form der Kreislaufwirtschaft macht die CH OLEOCHEMICALS zu einem Vorreiter in der Branche – und zu einem Unternehmen, das aus einem Umweltproblem einen wertvollen Beitrag zur Energiewende formt.

„Mit unseren Produkten reduzieren wir den CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent gegenüber fossiler Energie“, erläutert Geschäftsführer Thorsten Cammann. „Wir zeigen, dass aus einem Abfallprodukt, das die Umwelt nur belastet, ein gefragter, nachhaltiger Energieträger entstehen kann.“ Der anhaltende Unternehmenserfolg resultiere laut Cammann vor allem aus der Motivation, etwas Gutes zu tun – und das mit engagierten Mitarbeitenden: „Ohne unser Team wären wir heute nicht da, wo wir sind.“

Quickborner Unternehmer baut für Quickborner Unternehmen

Dass mit Thorsten Cammann ein Quickborner Geschäftsmann sein wachsendes und erfolgreiches Unternehmen nun in die eigene Heimatstadt holt, ist für Bürgermeister Beckmann „ein schöner Zirkelschluss und ein echtes Vorzeigeprojekt“. Noch passender wird das Bild dadurch, dass der Neubau im EQ Businesspark durch ein weiteres Quickborner Unternehmen realisiert wird: die Ö-Haus GmbH.

Wirtschaftliches Potenzial für Quickborn

Der EQ Businesspark ist kein kurzfristiges Einnahmeprojekt, sondern ein langfristiger Standortfaktor, der die Gewerbesteuerbasis stärkt, Arbeitsplätze schafft und die wirtschaftliche Resilienz Quickborns erhöht.

„In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, verlässliche neue Gewerbesteuerquellen aufzubauen – und genau das tun wir hier“, betont Bürgermeister Beckmann. „CH OLEOCHEMICALS ist ein perfektes Beispiel für das, was wir im EQ Businesspark erreichen wollen: ein Unternehmen mit Weitblick, das Verantwortung übernimmt – und zeigt, wie Kreislaufwirtschaft konkret funktioniert.“

Der Spatenstich markiert damit nicht nur den Beginn eines Bauprojekts, sondern einen weiteren Schritt auf dem Weg Quickborns zu einem modernen, zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort.

Foto: Carl-Eric Pudor, Projektmanager WEP, Quickborns Wirtschaftsfördering Linda Vogt-Gröncke, Bürgermeister Thomas Beckmann, WEP-Geschäftsführerin Dr. Jennifer Schweiger, CH OLEOCHEMICALS-Geschäftsführer Thorsten Cammann, Prokurist und kaufmännischer Leiter Marcel Abel, Prokurist und Leiter Logistik Frederik Muchow und Produktmanager Lennart Kolbitsch