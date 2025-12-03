Veröffentlicht am 03.12.2025

Die AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest gibt bekannt, dass ab sofort Förderprojekte für das Jahr 2026 eingereicht werden können – auch von Unternehmen und Gemeinden, die in der Region liegen.

Wer Projekte zu den Zukunftsthemen Klima, Daseinsvorsorge und Lebensqualität sowie Regionale Wertschöpfung plant, die einen nachhaltigen, innovativen und gesellschaftlichen Nutzen für die Region schaffen, kann diese mit Hilfe einer Förderung der AktivRegion realisieren. Eingereicht werden können Vorhaben von Unternehmen, Gemeinden, Vereinen, Verbänden und Privatinitiativen. Zur AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest gehören als Mitglieder die Städte Wedel und Tornesch, die Ämter Elmshorn-Land, Geest & Marsch Südholstein und Pinnau sowie die Gemeinden Bönningstedt und Hasloh. Die Stadt Elmshorn ist Kooperationspartner. Ämter und Gemeinden im nordöstlichen Teil des Kreises Pinneberg sind hingegen Mitglieder der AktivRegion Auenland.

Einreichen der Projekte bis Ende Februar

Gefördert werden können kleine, lokale Projekte, deren Gesamtkosten 20.000 Euro nicht übersteigen, mit einer Quote von bis zu 80 Prozent. Konkret kommen Projekte in Frage, die die Infrastruktur, die Dorfentwicklung, die Verbesserung der Gemeinschaft, den Klima- und Umweltschutz sowie den Klimawandel, die Biodiversität, die Bildung, die Wirtschaftsentwicklung oder den Tourismus betreffen. Eingereicht werden können die Förderanträge bis spätestens zum 28. Februar 2026 bei der Geschäftsstelle der AktivRegion.

Weitere Informationen: www.aktivregion-pinneberg.de