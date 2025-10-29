Veröffentlicht am 29.10.2025

Kreis Pinneberg. Die internationale Immobilienmesse EXPO Real 2025 in München erfuhr trotz der schwierigen Marktbedingungen, die - je nach Branche - sowohl von Krisen- als auch Aufbruchstimmung gekennzeichnet sind, eine überwiegend positive Resonanz. Auch die WEP und die Städte und Gemeinden aus dem Kreis Pinneberg waren mit ihrem Messeauftritt auf dem Schleswig-Holstein-Stand zufrieden.



Kreis Pinneberg Wirtschaft bot einen starken gemeinschaftlichen Auftritt mit 14 Vertretern aus fünf Städten und Gemeinden aus dem Kreis Pinneberg. WEP Geschäftsführerin Dr. Jennifer Schweiger resümiert zufrieden: „Der Besuch der EXPO Real zeigte, wie wichtig der persönliche Austausch mit Investoren, Projektentwicklern, unseren kommunalen Partnern und der Blick über den Tellerrand sind – gerade in Zeiten des Wandels. Wir haben wertvolle Impulse und Kontakte in den Kreis Pinneberg mit zurückgenommen und freuen uns, diese in Projekte umzusetzen.“

Auch WEP Marketingleiterin Susanne Heyn zieht eine positive Bilanz. „Für uns“, so sagt sie, „war es wieder eine wertvolle Plattform für Networking und Diskussion, um die Vorzüge des Wirtschaftsstandortes Kreis Pinneberg und seine Gewerbegebiete vorzustellen und Kontakte zu pflegen und zu knüpfen. Wir haben viele intensive Gespräche gehabt und spannende Informationen und neue Impulse für unsere Arbeit mit nach Hause genommen.“