Veröffentlicht am 11.12.2025

Kreis Pinneberg. Die Sicherung von Fachkräften bleibt eine der zentralen Herausforderungen für Unternehmen im Kreis Pinneberg. Um Sie in diesem Prozess noch gezielter zu unterstützen, startet die WEP 2026 das neue Unternehmens-Netzwerk Fachkräfte im Rahmen der Kampagne #KreisPinnebergWirtschaft.



Ziel des Netzwerks ist es, bestehende regionale Strukturen miteinander zu verbinden, Wissen auszutauschen und konkrete Unterstützungsangebote für den Unternehmensalltag zu entwickeln. Die im Frühjahr durchgeführte Fokusgruppe hat deutlich gemacht, wie groß der Bedarf – aber auch das Potenzial gemeinsamer Ansätze – in unserer Region ist.

Unternehmens-Netzwerk Fachkräfte - Warum Sie mitmachen sollten:

Praxisnahe Impulse zu Fachkräftegewinnung, Bindung und Employer Branding

Austausch mit Unternehmen aus der Region

Identifikation gemeinsamer Themen und möglicher Projektansätze

Mitgestaltung von Workshopreihen, die sich an Ihren Bedarfen orientiert

Möglichkeit, sich einzubringen und sichtbar zu werden - z.B. als Gastgeber oder Themengeber

Gemeinsame Initiativen zur Fachkräftesicherung



Der Auftakttermin:

20. Januar 2026 | Gartenbauzentrum Ellerhoop, Thiensen 16, 25373 Ellerhoop

Start: 15:00 Uhr (Eintreffen ab 14:45 Uhr)

Impulse aus der Praxis:

Recruiting & Employer Branding - Julian Jenkel & Monika Tews (GAB)

Onboarding & Mitarbeiterbindung - Britta Beste (Das Beste Coaching)

Workshop-Session:

Ihre Themen, Bedarfe und Ideen für 2026

Ab ca. 17 Uhr: Ausblick, Netzwerken & Einladung zur Mitgestaltung mit anschließendem kleinem Imbiss. Die Teilnahme ist kostenfrei und für bis zu zwei Personen pro Unternehmen möglich.