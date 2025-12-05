Veröffentlicht am 05.12.2025

Der Vorstand der VR Bank in Holstein bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde im Restaurant Sibirien in Elmshorn bei 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die langjährige Verbundenheit zur Genossenschaftsbank und sprach den Jubilaren bei einem vorweihnachtlichen Abendessen seine Glückwünsche aus. Insgesamt feierten 53

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2025 zusammen 1.465 Jahre Betriebszugehörigkeit. Unter den Jubilaren ist auch Norbert Krüger, der sage und schreibe seit 50 Jahren ein Teil der VR Bank in Holstein-Mannschaft ist. „Etwas ganz Besonderes, was uns wirklich sehr freut“, so Stefan Witt, Vorstand der VR Bank in Holstein, „Ich selbst habe seinerzeit bei Norbert Krüger in Wilster gelernt.“

Des Weiteren gratulierte das Vorstandsteam an diesem Abend folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre langjährige Treue:

10 Jahre Dienstjubiläum: M. Kersten, A. Kneuper, M. Molz, M. Puschzian, N. Zabinski

20 Jahre Dienstjubiläum: E.-M. König, K. Markau, S. Markau, M. Schultz, A. Witt

25 Jahre Dienstjubiläum: S. Baumann, S, Behrens, Y. Behrens, Y. Brando, M. Butzlaff, A. Dwenger, B. Fischer, M. Gendera, F. Gorny, V. Heise, J. Körner, S. Lehnard, R. Löffert, F. Möller, T. Münck, A. Rathje, P. Schmidt, T. Schröder, S. Stahl

30 Jahre Dienstjubiläum: T. Berdling, F. Böwing, M. Buß, N. Jansen, B. Krey, J, Martens, C. Nusseck, S. Plath, T. Pollex, A. Tesch

35 Jahre Dienstjubiläum: M. Biehl, K. Denker, C. Feck, A, Kuhnholz, U. Michalik, M. Pollex, J. Reinhardt, T. Schildhauer

40 Jahre Dienstjubiläum: S. Dähn, B. Heinitz, B. Uhl

45 Jahre Dienstjubiläum: R. Löbel, J. Wischmann

50 Jahre Dienstjubiläum: N. Krüger

„Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend unseren treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich gratulieren können“, wandte sich Stefan Witt im Rahmen seiner Ansprache an die Jubilare. Die vielen Jubilare, dokumentierten eine große Verbundenheit zur VR Bank in Holstein. „Dieses spüren auch unsere Mitglieder und Kunden“, so Stefan Witt weiter. „Diese langjährige Treue zu unserer VR Bank in Holstein ist eine besondere Wertschätzung für uns – wofür wir uns herzlich bedanken“, war sich der gesamte Vorstand einig. Damit sich diese Tradition auch weiterhin - trotz Fachkräftemangels - fortsetzt, sucht die VR Bank in Holstein aktiv nach den Jubilaren von morgen. „Wir suchen Fach- und Arbeitskräfte. Auch Bewerbungen von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern sind uns willkommen“, berichtete Stefan Witt, „Alle Informationen finden Interessierte auf unserer Homepage unter vrbank-in-holstein.de/karriere.“