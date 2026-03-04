Veröffentlicht am 04.03.2026

Bad Segeberg. Gerät ein Unternehmen in eine wirtschaftliche Krise, stehen Geschäftsführer und Unternehmer oft unter enormem Druck. Rechnungen bleiben offen, Liquidität wird knapp und gleichzeitig muss der Geschäftsbetrieb weiterlaufen. In dieser Phase stellen sich viele Verantwortliche eine entscheidende Frage: Ab wann wird es strafbar, die Insolvenz nicht anzumelden?

Der Straftatbestand der sogenannten Insolvenzverschleppung gehört zu den häufigsten Vorwürfen im Wirtschaftsstrafrecht. Besonders betroffen sind Geschäftsführer von GmbHs oder Vorstände von Aktiengesellschaften. Doch auch viele Selbständige sind unsicher, wann sie handeln müssen und welche Risiken drohen.

Dieser Beitrag erklärt verständlich, wann Insolvenzverschleppung vorliegt und warum schnelles Handeln für Unternehmer entscheidend sein kann.

Was bedeutet Insolvenzverschleppung überhaupt?

Von Insolvenzverschleppung spricht man, wenn die verantwortliche Person eines Unternehmens zu spät einen Insolvenzantrag stellt, obwohl das Unternehmen bereits zahlungsunfähig oder überschuldet ist.

In Deutschland sind Geschäftsführer verpflichtet, bei Eintritt der Insolvenzreife unverzüglich einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Das Gesetz gibt dafür eine klare zeitliche Grenze vor. In der Regel darf der Antrag spätestens innerhalb von drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit gestellt werden.

Diese Frist bedeutet allerdings nicht, dass man grundsätzlich drei Wochen Zeit hat. Sie ist eher als maximale Prüfungsphase gedacht, innerhalb derer geklärt werden muss, ob das Unternehmen noch gerettet werden kann. Wenn bereits feststeht, dass eine Sanierung nicht möglich ist, muss der Antrag sogar früher gestellt werden.

Wann gilt ein Unternehmen als zahlungsunfähig?

Die wichtigste Voraussetzung für eine mögliche Strafbarkeit ist der Eintritt der sogenannten Zahlungsunfähigkeit. Davon spricht man, wenn ein Unternehmen seine fälligen Verbindlichkeiten nicht mehr begleichen kann und sich daran kurzfristig auch nichts ändern wird.

In der Praxis zeigt sich Zahlungsunfähigkeit häufig daran, dass Rechnungen über längere Zeit nicht bezahlt werden können oder dass das Konto dauerhaft im Minus ist. Wenn ein erheblicher Teil der offenen Forderungen nicht mehr beglichen werden kann, liegt regelmäßig Insolvenzreife vor.

Neben der Zahlungsunfähigkeit kann auch eine Überschuldung eine Insolvenzantragspflicht auslösen. Dabei übersteigen die Verbindlichkeiten das vorhandene Vermögen des Unternehmens. Entscheidend ist dann die Frage, ob eine positive Fortführungsprognose besteht. Wenn realistisch erwartet werden kann, dass das Unternehmen weitergeführt werden kann, muss nicht sofort Insolvenz angemeldet werden.

Warum die Insolvenzantragspflicht so streng ist

Der Hintergrund der strengen Regelung liegt im Schutz von Gläubigern und Geschäftspartnern. Wenn ein Unternehmen trotz Zahlungsunfähigkeit weiter am Markt tätig ist, entstehen häufig weitere Schulden. Lieferanten liefern Waren, Banken gewähren Kredite oder Kunden zahlen für Leistungen, die später vielleicht nicht mehr erbracht werden können.

Durch die Pflicht zur rechtzeitigen Insolvenzanmeldung soll verhindert werden, dass sich die wirtschaftliche Lage weiter verschlechtert und andere Beteiligte zusätzlichen Schaden erleiden.

Welche Strafen drohen bei Insolvenzverschleppung?

Wer als Geschäftsführer den Insolvenzantrag zu spät stellt, riskiert strafrechtliche Konsequenzen. Das Gesetz sieht hierfür Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen vor. Zusätzlich können erhebliche zivilrechtliche Haftungsrisiken entstehen.

Besonders problematisch ist, dass Geschäftsführer unter Umständen persönlich für Zahlungen haften müssen, die nach Eintritt der Insolvenzreife noch aus dem Gesellschaftsvermögen geleistet wurden. Dazu können beispielsweise Gehaltszahlungen, Lieferantenrechnungen oder Steuerzahlungen gehören.

Für viele Unternehmer kann das erhebliche finanzielle Folgen haben, weil sich die Haftung auf das private Vermögen erstrecken kann.

Warum Insolvenzsituationen oft zu spät erkannt werden

In der Praxis wird Insolvenzverschleppung häufig nicht aus böser Absicht begangen. Viele Geschäftsführer hoffen zunächst, dass sich die wirtschaftliche Lage wieder verbessert. Neue Aufträge, ein Investor oder eine Finanzierung durch die Bank erscheinen als mögliche Rettung.

Gerade diese Hoffnung führt jedoch oft dazu, dass notwendige Entscheidungen zu spät getroffen werden. Die wirtschaftliche Situation verschlechtert sich weiter, während gleichzeitig die gesetzlichen Fristen weiterlaufen.

Deshalb ist es für Unternehmer besonders wichtig, frühzeitig einen realistischen Blick auf die wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens zu werfen und im Zweifel rechtzeitig fachlichen Rat einzuholen.

Fazit

Insolvenzverschleppung liegt vor, wenn ein Geschäftsführer den gesetzlich vorgeschriebenen Insolvenzantrag zu spät stellt, obwohl bereits Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eingetreten ist. Die gesetzlichen Fristen sind relativ kurz und lassen nur wenig Spielraum.

Für Unternehmer kann eine wirtschaftliche Krise daher schnell auch strafrechtliche Risiken mit sich bringen. Wer Anzeichen für eine mögliche Insolvenz erkennt, sollte die Situation frühzeitig prüfen lassen. In vielen Fällen lassen sich durch rechtzeitiges Handeln größere Schäden und strafrechtliche Konsequenzen vermeiden.

Wichtiger Hinweis

Dieser Beitrag dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine rechtliche Beratung im Einzelfall dar. Jede wirtschaftliche Situation ist unterschiedlich und sollte im Zweifel individuell geprüft werden.

Der Text wurde unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz erstellt und anschließend redaktionell überarbeitet, um eine verständliche und gut lesbare Darstellung des Themas zu ermöglichen.