19.02.2026

Norderstedt. Am 28. Mai findet erstmals der DUOday in Norderstedt statt – ein inklusiver Aktionstag, der Begegnung ermöglicht, Berührungsängste abbaut und neue Perspektiven für Teilhabe im Arbeitsleben eröffnet. Unter dem Motto „Norderstedter Firmen gestalten Inklusion" bringt dieser europäische Aktionstag Menschen mit und ohne Behinderung ganz konkret zusammen – für einen Tag, auf Augenhöhe, mitten im Arbeitsalltag.

Der DUOday wird von der Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt als Schirmherrin unterstützt und steht damit auch auf kommunaler Ebene für ein klares Bekenntnis zu Vielfalt, Teilhabe und gelebter Inklusion.

Der DUOday bietet Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, einen realen Arbeitsplatz kennenzulernen, praktische Erfahrungen im allgemeinen Arbeitsmarkt zu sammeln und neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Gleichzeitig erleben Unternehmen und Organisationen, welches Potenzial, welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen Menschen mit Behinderungen mitbringen – und wie Begegnung Vorurteile abbaut, ganz ohne Verpflichtung über diesen Tag hinaus.

Ein DUO besteht aus einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter aus Betrieben, Organisationen oder Einrichtungen und einer Person mit Behinderung. Gemeinsam verbringen sie den Tag im Betrieb, lernen sich kennen, tauschen sich aus und sammeln Erfahrungen. Der DUOday verpflichtet nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit – eröffnet aber im besten Fall neue Wege, etwa in Richtung Praktikum, Ausbildung oder Beschäftigung.

Wie wirkungsvoll der DUOday sein kann, zeigt ein Blick nach Hamburg: Dort haben im vergangenen Jahr 180 Unternehmen und 350 Menschen mit Behinderungen an dem Aktionstag teilgenommen.

Inklusion entsteht nicht durch Konzepte allein, sondern durch Begegnung. Der DUOday macht sichtbar, dass Vielfalt eine Stärke ist – für Menschen, für Betriebe und für die Stadt Norderstedt.

Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen sind eingeladen, am DUOday teilzunehmen und die Idee in ihren Netzwerken weiterzutragen. Eine Teilnahme ist möglich als Arbeitgeber, der einen Arbeitsplatz für den Tag zur Verfügung stellt, oder als Person mit Behinderung, die Einblicke in einen Arbeitsalltag gewinnen möchte. Das Engagement der Teilnehmenden kann optional in einem gemeinsamen Highlight-Video sichtbar gemacht werden.

Alle Informationen, Kontakte sowie die Anmeldung sind unter folgendem Link zu finden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI2RukRpPruTNa-NTzst_7Qdd-D9jkCnza0EH-03X5ZGA4bw/viewform?usp=header