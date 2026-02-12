Veröffentlicht am 12.02.2026

Bad Segeberg. Mobilität wird auch künftig unverzichtbar für die Gesellschaft sein, moderne Technologien in der Automobilbranche erfordern stetige Lernbereitschaft, die Offenheit für Innovationen und die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzubilden. Im festlichen Rahmen des Vitalia Seehotels in Bad Segeberg hat die Innung des Kfz-Handwerks im Kreis Segeberg 42 Auszubildende feierlich in den Gesellenstand erhoben. Mit der Übergabe der Gesellenbriefe dürfen sie sich nun Kraftfahrzeugmechatroniker nennen – ein bedeutender Schritt in ihrem Berufsleben.

Verantwortung und Werte Obermeister Jörg Kretschmann entband die jungen Fachkräfte von ihren Lehrlingspflichten. Zugleich machte er deutlich, dass mit dem Abschluss eine neue Verantwortung beginne. „Die Freisprechung entlässt euch aus der Ausbildung, nicht aber aus der Verantwortung“, betonte er. Von nun an stehe jeder mit seinem Namen für die eigene Arbeit ein – gegenüber Kunden und dem gesamten Handwerk. Kretschmann erinnerte an die Grundwerte des Handwerks: Ehrbarkeit, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Gewissenhafte Arbeit sei unerlässlich, denn wer ein Fahrzeug freigebe, trage Verantwortung für Menschenleben. Ehrlicher Umgang mit Kunden schaffe Vertrauen, und Gerechtigkeit müsse im täglichen Miteinander immer wieder neu gelebt werden. Ausdrücklich dankte der Obermeister auch den Ausbildungsbetrieben der Region. Ihre Bereitschaft, junge Menschen auszubilden, sichere qualifizierten Nachwuchs und damit die Zukunft des Kfz-Handwerks. Mobilität als gesellschaftliche Säule

Martin Neumann, Schulleiter des Berufsbildungszentrums in Bad Segeberg, hob die zentrale Bedeutung des Kraftfahrzeughandwerks hervor. Individuelle Mobilität sei grundlegend für Unabhängigkeit sowie für den Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheit. Der Automobilsektor sichere Millionen Arbeitsplätze und leiste einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft. Darüber hinaus sei das Auto weit mehr als ein Fortbewegungsmittel: Produktionsmittel, Ausdruck von Identität, Liebhaberstück oder Sportgerät. Mit Blick auf Elektromobilität, Hybridtechnik und perspektivisch autonomes Fahren betonte Neumann die Zukunftssicherheit des Berufs und die zahlreichen Spezialisierungs- und Karrierechancen. Zudem spiele Nachhaltigkeit im modernen Kfz-Handwerk eine immer größere Rolle.

Jahrgangsbester mit klaren Zielen Als bester Auszubildender des Jahrgangs wurde Tim Viebranz ausgezeichnet. Der 22-Jährige aus Bad Segeberg verkürzte seine Ausbildungszeit bei Süverkrüp + Ahrendt erfolgreich auf drei Jahre. Trotz Abitur entschied er sich bewusst für das Handwerk. „Ich wollte etwas Handfestes und eine solide Basis“, sagte er. Tim Viebranz bleibt in seinem Ausbildungsbetrieb und strebt die Meisterschule an. Besonders reizt ihn die rasante technische Entwicklung im Automobilsektor. Qualität und wirtschaftliches Arbeiten müssten Hand in Hand gehen, zugleich sei ständige Weiterbildung unerlässlich. Ein Anliegen ist dem Handwerker dabei auch die Ressourcenschonung, Tim Viebranz: „Reparieren und Erhalt sind für mich ganz wichtig.“ Daniel Durau (Ihre Autowerkstatt Frederikspark, Norderstedt) hat die drittbeste Prüfung abgelegt, gefolgt von Yannick Noack (Autohaus Wessel, Kisdorf).

Kreishandwerkerschaft Mittelholstein / A. Bury