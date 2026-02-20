Veröffentlicht am 20.02.2026

Norderstedt (20.02.2026). Auf die Plätze, fertig, los - Das Anmeldeportal für den beliebten AOK-Firmenlauf in Norderstedt ist ab sofort geöffnet. Jetzt können sich wieder motivierte Beschäftigte und Führungskräfte treffen, die Sportschuhe schnüren und das gemeinsame Training starten.

Die Organisatoren Rattenscharf Event Agentur und die AOK NordWest planen für Donnerstag, 18. Juni, den 4. AOK-Firmenlauf Norderstedt. Mitarbeitende, Auszubildende und Führungskräfte gehen dann um 18 Uhr gemeinsam als Team auf die rund 4,5 Kilometer lange Strecke. „Die AOK-Firmenläufe sind eine echte Erfolgsgeschichte. Wir erwarten wieder über 1.300 Läuferinnen und Läufer. Die Begeisterung der Unternehmen für das Event ist groß. Beim Firmenlauf kommen Menschen aus verschiedenen Branchen und Betrieben zusammen. Die Veranstaltung macht deutlich, wie wichtig ein aktiver Lebensstil und gemeinsames Engagement sind“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch. Anmeldungen sind ab sofort online unter www.norderstedt-firmenlauf.de möglich.

Im letzten Jahr nahmen 1.300 Läuferinnen und Läufern aus Norderstedt und Umgebung am Lauf-Event teil. „Wer sich einen Startplatz für das Teamevent in Norderstedt sichern möchte, sollte nicht zu lange warten. Sport ist eine gute Gelegenheit, miteinander zu teilen, sowohl die Anstrengung als auch die gute Stimmung, wenn alle gemeinsam durch das Ziel laufen“, beschreibt Dagmar Buschbeck von der Rattenscharf Event Agentur, Organisatorin des Laufes, auch das Emotionale der Veranstaltung. „Auf der Strecke, die wieder um den Stadtparksee führt, erwarten wir dieses Jahr über 1.300 Teilnehmende. Die Vorfreude auf den sportlichen Feierabend steigt wieder von Monat zu Monat“, ergänzt Buschbeck. „Für Unternehmen ist der AOK-Firmenlauf eine tolle Möglichkeit, Gesundheitsförderung im Betrieb praktisch umzusetzen und nebenbei das Gemeinschaftsgefühl ihrer Mitarbeitenden zu fördern“, sagt Wunsch.

Bereits in der Vorbereitungszeit wird der Teamgeist in den Unternehmen gestärkt: Gemeinsam werden Trainingspläne erstellt und die Motivation der Kolleginnen und Kollegen wird geweckt. Auch Laufpatenschaften stärken das Gemeinschaftsgefühl: Laufbegeisterte unterstützen Einsteigende, indem sie sie begleiten. Die 4,5 Kilometer lange Laufstrecke ist sowohl für Hobbysportelnde als auch für Neulinge geeignet. „Beim AOK-Firmenlauf unternehmen die Beschäftigten gemeinsam etwas, das Spaß macht und gesund ist. Der gesundheitsförderliche Ansatz und die besondere Atmosphäre verleihen unserem Firmenlauf einen ganz besonderen Rahmen“, sagt Wunsch.

Mit der Idee der Firmenläufe möchte die AOK NordWest die Menschen zu einem gesunden Lebensstil motivieren. Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag der AOK hatte im letzten Jahr ergeben, dass Schleswig-Holstein in einem Bewegungsdilemma steckt. „Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist sich bewusst, dass sie sich zu wenig bewegt. Aber bei der Umsetzung ist noch viel Luft nach oben“, sagt Wunsch. Zeitmangel (54 Prozent), fehlende Lust und wenig Motivation (45 Prozent) hindern viele daran, ihren Alltag bewegter zu gestalten. „Um etwas für die Gesundheit zu tun, zählt jede Minute mehr Bewegung. Die Gemeinschaft fördert dabei die Motivation. Natürlich erhoffen wir uns, dass die vielen Mitlaufenden auch nach dem Firmenlauf das Laufen als Hobby entdecken und somit dauerhaft etwas für ihre eigene Gesundheit tun“, erläutert Wunsch die Bedeutung von ausreichend Bewegung für ein gesundes Leben.

Spaß am Laufen, das Miteinander, gemeinsame Erfolge und das Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen von einer anderen Seite – das sind die Ziele des AOK-Firmenlaufes. „Der Firmenlauf ist mehr als ein Laufevent – er steht für Gemeinschaft, Austausch und jede Menge Spaß. Es geht nicht um das Siegen oder die gelaufene Zeit. Im Vordergrund steht der Spaß an der gemeinsamen Aktivität. Das bleibt den Teammitgliedern in Erinnerung und fördert letztlich auch die Zusammenarbeit im Betrieb“, sagt Buschbeck. Auch in diesem Jahr wird beim AOK-Firmenlauf mehr Wert auf Teamgeist und das Repräsentieren der Firmen gelegt als auf die gelaufenen Zeiten. Für diejenigen, die ihre Leistung dennoch messen möchten, wird es online Ergebnislisten mit den entsprechenden Zeiten geben. Es wird Wertungen in verschiedenen Kategorien geben. Im Ziel erhält jeder Starter und jede Starterin eine Medaille. Außerdem werden die oder der schnellste Firmenläuferin oder Firmenläufer, das schnellste Team und das Team mit dem kreativsten Outfit sowie die/der schnellste Azubi, Chefin und Chef und das größte Team während der After-Run-Party ausgezeichnet.

Die Planungen für den Ablauf und das Rahmenprogramm laufen gemeinsam mit ELIXIA und Magnus auf Hochtouren, die für das warm-up bzw. die Getränke an der Laufstrecke verantwortlich sein werden. Es wird zweimal über verschiedene Wege um den Stadtparksee gelaufen. Start ist am 18. Juni um 18 Uhr. Am Ende des Feldes gehen die Walkerinnen und Walker auf die Strecke. Das soll auch diejenigen zum Mitmachen motivieren, die Respekt vor der Belastung der langen Laufstrecke haben oder einfach lieber walken.

Anmelden können sich die Teams im Internet unter www.norderstedt-firmenlauf.de. Dort finden Interessierte alle Informationen rund um den Lauf. Anmeldeschluss ist am 31. Mai. Die Startgebühr beträgt 20 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, davon wird ein Euro an den Förderverein der Jugendfeuerwehr Norderstedt gespendet. „Wir freuen uns sehr auf das Lauf-Event in Norderstedt, das ohne die vielen Sponsoren und Unterstützer nicht möglich wäre. Daher geht mein Dank auch an Schülke, die Stadtwerke Norderstedt, die Norderstedter Bank und HPS Power Solutions“, betont Buschbeck.

Foto: AOK-Firmenlauf Norderstedt (von li.): Veranstalter, Organisatorin und Partner sind startklar für den 4. AOK-Firmenlauf Norderstedt am 18. Juni - dann ohne Schnee: Marco Praeger (Vertrieb der AOK Nordwest) Dagmar Buschbeck (Veranstalterin, Rattenscharf Event Agentur), Claudia Helle Koordinatorin (Inklusionsagentur Norderstedt Koordinatorin), Reinhard Wunsch (AOK-Serviceregionsleiter) und Bernd Mähnss (Gesellschafter und Geschäftsführer der HPS Hanseatic Power Solutions). Foto: AOK/hfr.