Veröffentlicht am 13.02.2026

Bad Segeberg. Wer als Unternehmer Gewerberaum anmietet, ist meist froh, überhaupt passende Räume gefunden zu haben. Der Mietvertrag wird dann nicht selten als notwendige Formalität betrachtet – etwas, das man „halt unterschreibt“, damit es endlich losgehen kann. Genau an dieser Stelle entstehen jedoch Fehler, die sich über Jahre hinweg finanziell auswirken und im schlimmsten Fall die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit massiv einschränken.

Denn anders als im Wohnraummietrecht gilt im Gewerberaummietrecht vor allem eines: Vertragsfreiheit. Was vereinbart wird, gilt – auch dann, wenn es für eine Vertragspartei deutlich nachteilig ist.

Laufzeiten, die länger binden als gedacht

Ein besonders häufiger Problempunkt sind die Laufzeiten. In vielen Gewerbemietverträgen finden sich feste Bindungen von acht, zehn oder sogar fünfzehn Jahren, oft kombiniert mit Verlängerungsoptionen, die nur innerhalb kurzer Fristen ausgeübt oder verhindert werden können. Was bei Vertragsunterzeichnung noch realistisch erscheint, passt einige Jahre später häufig nicht mehr zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Der Standort funktioniert nicht wie geplant, das Geschäftsmodell ändert sich oder die Umsätze bleiben hinter den Erwartungen zurück – der Mietvertrag läuft dennoch weiter.

Gerade im ländlichen Raum, wo Standortentscheidungen eine besonders große Rolle spielen, kann eine zu starre Laufzeit schnell zur Belastung werden. Eine Laufzeit sollte deshalb immer zur tatsächlichen unternehmerischen Planung passen und nicht allein den Interessen des Vermieters folgen.

Nebenkosten, die plötzlich ausufern

Ein weiteres Thema, das regelmäßig für Überraschungen sorgt, sind Betriebskostenregelungen. Während im Wohnraummietrecht gesetzliche Grenzen existieren, können im Gewerberaum nahezu alle laufenden Kosten auf den Mieter abgewälzt werden – sofern der Vertrag dies vorsieht. Problematisch wird es immer dann, wenn die Klauseln unklar formuliert sind oder pauschal auf „sämtliche anfallenden Kosten“ verweisen.

In der Praxis zeigt sich dann oft erst Jahre später, dass plötzlich Verwaltungskosten, Versicherungen oder Instandhaltungspositionen umgelegt werden, mit denen der Mieter bei Vertragsschluss nicht gerechnet hat. Was als kalkulierbare Miete begann, entwickelt sich so zu einer schwer planbaren Kostenstruktur.

Instandhaltung ohne finanzielle Grenze

Eng damit verbunden ist die Frage der Instandhaltung. Viele Gewerbemietverträge übertragen diese Pflichten weitgehend oder vollständig auf den Mieter, teilweise sogar für wesentliche Gebäudebestandteile. Solange alles funktioniert, fällt das kaum auf. Kritisch wird es erst dann, wenn größere Reparaturen anstehen – etwa an technischen Anlagen oder baulichen Teilen.

Fehlt eine klare Begrenzung oder eine sinnvolle Abgrenzung der Verantwortlichkeiten, trägt der Mieter unter Umständen Kosten, die eigentlich der Eigentümer kalkulieren müsste. Ohne eine vertragliche Deckelung kann aus einem Mietverhältnis schnell ein kostspieliges Sanierungsprojekt werden.

Umbauten, die doppelt teuer werden

Gerade bei Praxen, gastronomischen Betrieben oder handwerklichen Nutzungen sind Umbauten unvermeidlich. Dennoch sind entsprechende Regelungen im Vertrag häufig erstaunlich oberflächlich gehalten. Oft ist lediglich festgehalten, dass Umbauten der Zustimmung des Vermieters bedürfen – ohne klare Aussagen dazu, wer die Kosten trägt und ob bei Vertragsende ein Rückbau verlangt werden kann.

Die Folge sind nicht selten Streitigkeiten beim Auszug oder erhebliche Zusatzkosten, weil Einbauten entfernt werden müssen, die eigentlich noch nutzbar wären. Solche Fragen lassen sich rechtssicher nur vor Vertragsabschluss klären – nicht erst dann, wenn das Mietverhältnis endet.

Kein Plan für den Ernstfall

Was geschieht eigentlich, wenn der Unternehmer erkrankt, den Betrieb aufgibt oder verkaufen möchte? In vielen Gewerbemietverträgen findet sich hierzu keine einzige Regelung. Der Vertrag läuft schlicht weiter, unabhängig davon, ob das Unternehmen noch existiert oder wirtschaftlich tragfähig ist.

Gerade diese fehlenden Exit-Szenarien werden häufig unterschätzt, obwohl sie für die unternehmerische Flexibilität entscheidend sind. Vorsorgliche Regelungen sind kein Ausdruck von Misstrauen, sondern schlicht kaufmännische Vernunft.

Fazit

Wer einen Gewerbemietvertrag unterschreibt oder bereits seit Jahren an einen Vertrag gebunden ist, stellt oft erst spät fest, welche wirtschaftlichen Folgen einzelne Klauseln haben. Eine rechtliche Prüfung kann dabei helfen, Risiken realistisch einzuschätzen und Handlungsspielräume aufzuzeigen – sei es vor Vertragsabschluss, bei anstehenden Verlängerungen oder im laufenden Mietverhältnis.

Gerne sehe ich mir Ihren Gewerbemietvertrag im Rahmen einer pauschalen Erstberatung an und bespreche mit Ihnen verständlich und praxisnah, welche Punkte für Ihr Unternehmen wirklich relevant sind.

Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar, sondern dient der allgemeinen Information. Er wurde mit Unterstützung eines KI-Tools erstellt und anschließend redaktionell überarbeitet. Jeder Einzelfall ist anders und sollte individuell geprüft werden.