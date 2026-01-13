Veröffentlicht am 13.01.2026

Kreis Pinneberg. Viele haben KI schon ausprobiert, doch im Arbeitsalltag fehlt oft der rote Faden: Wofür lohnt sich der Einsatz wirklich? Wie formuliere ich Aufgaben so, dass Ergebnisse brauchbar, passend und schnell entstehen? Genau dies steht im Fokus unseres Workshops: „Bessere Fragen, bessere Antworten: KI sinnvoll im Unternehmensalltag nutzen“

Nach einer kompakten Einführung zu Funktionsweise, Chancen und Grenzen von KI steht die praktische Anwendung im Mittelpunkt. Sie lernen KI-Tools wie ChatGPT als praktische Assistenz zu nutzen und durch klare Aufgabenstellungen deutlich bessere Resultate zu erzielen. Wir übertragen das Gelernte auf typische Aufgaben aus Büro, Marketing, Vertrieb und Organisation und entwickeln konkrete Lösungen, die Sie sofort in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen können.

Datum: 10. Februar 2026 Uhrzeit: 14:30 - ca. 17:30 Uhr Ort: Nettwerk Elmshorn, Heinrich-Hertz-Str. 26, 25336 Elmshorn

Der Workshop richtet sich an Unternehmer:innen, Fach- und Führungskräfte sowie Mitarbeitende, die KI gezielt für spezifische Aufgaben und Prozesse im Unternehmen einsetzen möchten. Das Format ist interaktiv, praxisnah und für unterschiedliche Wissensstände geeignet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Was Sie mitnehmen: - Klare Vorgehensweise, um aus „Ausprobieren“ echte Anwendungsfälle zu machen - Bessere Ergebnisse durch bessere Aufgabenstellungen mit alltagstauglicher Prompt-Logik - Orientierung zu Grenzen & Stolpersteinen im Umgang mit KI - Praktische Ansätze, um KI sinnvoll und effizient in den Unternehmensalltag zu integrieren

Anmeldung und weitere Informationen