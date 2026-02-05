Kreis Pinneberg. “Sie planen eine Investition oder möchten Ihr Unternehmen weiterentwickeln?” Dann bietet die WEP Unternehmen die Möglichkeit, beim Sprechtag am 18. Februar 2026 passende Förderprogramme und Finanzierungsinstrumente für konkrete Vorhaben kennenzulernen.
Die individuelle Beratung ist kostenfrei und neutral. Schnell sein lohnt sich - Es sind nur noch 3 Beratungsslots verfügbar.
Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: zwischen 10:00 und 16:30 Uhr Ort: WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch