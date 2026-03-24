Veröffentlicht am 24.03.2026

Quickborn. Mit einem symbolischen Spatenstich hat die SMB International GmbH den Startschuss für den Bau eines Erweiterungsgebäudes an ihrem Standort in Quickborn gegeben. Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens, Vertreter des Generalunternehmens HANSA Systembau GmbH, nahm auch Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann und Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke an der Veranstaltung teil. Seitens SMB führten Lennard Dörges, Andreas Heckel und Merlin Heymann gemeinsam den symbolischen ersten Spatenstich aus.

„Der Neubau unseres Zentrallagers ist für uns ein klares Bekenntnis zum Standort Quickborn und zur Produktion in Norddeutschland. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage, um unsere Prozesse weiter zu optimieren und unser Wachstum nachhaltig voranzutreiben“, erklärt Andreas Heckel, CEO der SMB International GmbH.

„Die Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort Quickborn“, betont Bürgermeister Thomas Beckmann. „Unternehmen wie SMB zeigen, dass sich der Mittelstand hier wohlfühlt, wächst und langfristig investiert. Genau diese Dynamik macht unseren Standort aus.“

Auch seitens der Wirtschaftsförderung wird die Entwicklung positiv bewertet: „Die Erweiterung unterstreicht die Attraktivität Quickborns als Unternehmensstandort. Die Kombination aus guter Infrastruktur, qualifizierten Fachkräften und verlässlichen Rahmenbedingungen bietet beste Voraussetzungen für weiteres Wachstum“, so Linda Vogt-Gröncke.

Mit dem Neubau investiert das international tätige Unternehmen gezielt in die Zukunft seines Standorts und trägt damit dem kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens seit über 25 Jahren Rechnung. Die Erweiterung mit rund 1.000 m² schafft zusätzlicher Lager- und Kommissionierflächen. Künftig sollen hier Rohmaterialien und Maschinenkomponenten zentral gebündelt werden.

Die Halle wird in massiver Bauweise mit Holzbindern errichtet und entspricht aktuellen Energiestandards. Geplant sind unter anderem eine Fußbodenheizung, der Einsatz einer Wärmepumpe sowie eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung. Bei einer geplanten Bauzeit von rund acht Monaten wird die bauliche Fertigstellung für Ende Oktober erwartet, die schlüsselfertige Übergabe ist für Mitte Dezember vorgesehen.

Die SMB International GmbH gehört zu den international erfolgreichen mittelständischen Produktionsunternehmen aus der Region. Das Unternehmen entwickelt und produziert am Standort Quickborn hochspezialisierte Anlagen und Systeme für die industrielle Material- und Intralogistik – darunter automatische Lagersysteme, Abfüllanlagen, Palettier- und Fördersysteme sowie Beladesysteme für Industrie und Logistik. Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten am Standort Quickborn. Der hohe Entwicklungs- und Fertigungsanteil sowie die starke Ausbildungstätigkeit machen das Unternehmen zu einem wichtigen Arbeitgeber und Innovationstreiber in der Region.

Von links: Andreas Heckel (CEO der SMB International GmbH), Gideon Deichmann (HANSA Systembau GmbH), Lennard Dörges, Merlin Heymann (beide SMB International GmbH), Franciska Langbehn (HANSA Systembau GmbH), Thomas Beckmann (Bürgermeister Stadt Quickborn)