Veröffentlicht am 12.03.2026

Kreis Pinneberg. Zweimal bietet sich demnächst die Gelegenheit für Unternehmen, Schülerinnen und Schüler als Fachkräfte von morgen zu gewinnen: auf der Berufsmesse PinBall am 19. März in Pinneberg und am bundesweiten Girl`s & Boy`s Day am 23. April.

Der wirtschaftsstarke Kreis Pinneberg als Teil der Metropolregion Hamburg ist attraktiv für Fachkräfte und Auszubildende. Dennoch fragen sich hiesige Unternehmen heute mehr denn je, wie und wo sie in Zeiten des demographischen Wandels ihre Auszubildenden finden sollen. Eine gute Möglichkeit, direkte Kontakte zu knüpfen, sind rege frequentierte Ausbildungsmessen wie der jährliche PinBall in Pinneberg. Und auch bundesweite Aktionen wie der jährlich wiederkehrende Girl`s & Boy`s Day, der sich mit der Berufsorientierung in Unternehmen an Schülerinnen und Schüler wendet, weckt frühzeitig das Interesse beim Nachwuchs und fördert den Kontakt zwischen Wirtschaft und Schulen. Zu beiden Veranstaltungen können Unternehmen sich noch anmelden.

Ausbildungsmarktplatz PinBall – aktiver Austausch zwischen Wirtschaft und Nachwuchs

Auf dem PinBall 2026 in der Berufsbildenden Schule in Pinneberg stellen am 19. März von 9 bis 13 Uhr ausbildende Unternehmen der Region ihre Berufsbilder, Ausbildungsprogramme und Firmenphilosophien Schülerinnen und Schülern ab Klassestufe 8 vor, die sich strukturiert über ihre beruflichen Möglichkeiten nach dem Schulabschluss informieren möchten. Durch direkte Gespräche und praxisnahe Einblicke erleichtern die Unternehmen dem Nachwuchs den Entscheidungsprozess und knüpfen wertvolle Verbindungen zu den potenziellen Auszubildenden. Mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler werden wieder erwartet.

Mehr Information und Anmeldung unter Willkommen - PinBall | Anmeldung für Firmen - PinBall

Girls' und Boys' Day - Zukunftstag für Mädchen und Jungen

Der bundesweite Girl`s & Boy`s Day, der am 23. April 2026 stattfindet, richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse bis zum Abschlussjahrgang der allgemeinbildenden Schulen. Unternehmen und Institutionen ermöglichen es an diesem Aktionstag den Mädchen und Jungen, bevorzugt geschlechteruntypische Berufe kennenzulernen. Der Girl`s Day fokussiert sich auf MINT-Berufe, der Boy`s Day auf soziale und Dienstleistungsberufe. Rund 60 Prozent der teilnehmenden Unternehmen und Institutionen haben laut einer Prognos-Umfrage potenzielle Praktikantinnen und Praktikanten gewonnen und beinahe 50 Prozent potenzielle Auszubildende.