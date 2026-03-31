Veröffentlicht am 31.03.2026

Neumünster/Pinneberg/Segeberg. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Südholstein hat in seiner Sitzung vom 26. März 2026 personelle Veränderungen im Vorstand beschlossen: Mit Wirkung zum 1. Juli 2026 und vorbehaltlich der Zustimmung durch die Zweckverbandsversammlung als Trägergremium der Sparkasse Südholstein wird Martin Deertz zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Außerdem soll die bisherige Vorstandsvertreterin Yvonne Rosenberger als Marktvorständin in den Vorstand berufen werden. Die dritte Vorstandsposition wird zeitnah ausgeschrieben.

Die personellen Veränderungen sind Teil einer bewusst gestalteten Weiterentwicklung der Führungsstruktur. Die Sparkasse Südholstein befindet sich, wie die gesamte Finanzbranche, in der Transformation, hervorgerufen durch neue Technologien, verändertes Kundenverhalten und neue Bedarfe. Die Sparkasse hat daher bereits frühzeitig wegweisende transformatorische Initiativen implementiert, die auf eine noch stärkere Markt- und Kundenorientierung, eine moderne Führungskultur sowie eine noch leistungsfähigere, zeitgemäße IT-Plattform zielen. Diese strategischen Prioritäten sollen auch künftig fortgesetzt werden.

Im Zuge der Neuaufstellung scheiden der bisherige Vorstandsvorsitzende Eduard Schlett sowie das Vorstandsmitglied Jürgen Hiemer aus der Sparkasse Südholstein aus. Die Entscheidungen erfolgten im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat. Insbesondere Eduard Schlett nutzt dieses Momentum der Neuausrichtung, um den Weg frei zu machen für eine Verjüngung des Vorstands.

Die Verwaltungsratsvorsitzende und Landrätin des Landkreises Pinneberg Elfi Heesch: „Eduard Schlett und Jürgen Hiemer haben unsere Sparkasse über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und mit großem Engagement weiterentwickelt. Sie haben entscheidende Impulse für die begonnene Transformation und eine zukunftsorientierte Aufstellung der Sparkasse Südholstein gesetzt. Für ihren langjährigen, verantwortungsvollen und sehr geschätzten Einsatz spreche ich beiden Herren – auch im Namen des gesamten Verwaltungsrats – meinen herzlichsten Dank aus. Sie hinterlassen ein gut bestelltes Haus mit einer sehr gesunden Finanzausstattung und einer umfassenden Plattform an Finanzdienstleistungen für Firmen- und Privatkunden, deren zukunfts- und kundenfokussierte Weiterentwicklung wir fortsetzen werden.“

„Daher freuen wir uns sehr, dass Martin Deertz künftig als Vorstandsvorsitzender tätig sein und Yvonne Rosenberger künftig dem Vorstandsgremium angehören wird. Beide kennen unser Haus und den Sparkassensektor seit Jahrzehnten und verbinden sowohl Expertise und Kontinuität als auch Zukunftsorientierung. Wir sehen die Sparkasse Südholstein dadurch sehr gut aufgestellt, um den Erfolgskurs fortzusetzen und zugleich wegweisenden Transformationsschritte vorzunehmen, die der noch stärkeren Kundenorientierung und Innovationsfähigkeit dienen“, so Elfi Heesch weiter.

Martin Deertz ist aktuell stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Seit 2008 ist er für die Sparkasse Südholstein tätig und gehört seit dem Jahr 2010 dem Vorstand an. Er verantwortet das Firmenkundengeschäft, das Private Banking und Immobilienmanagement sowie das Treasury.

Yvonne Rosenberger trat im Jahr 2025 bei der Sparkasse Südholstein ein und ist stellvertretendes Vorstandsmitglied. In ihren Verantwortungsbereich fällt das Privatkundengeschäft, Immobilien sowie Organisation und IT. Zuvor war sie Bereichsdirektorin bei der Rheinhessen Sparkasse mit Hauptsitzen in Mainz und Worms.

Bild: Martin Deertz (links) und Yvonne Rosenberger.