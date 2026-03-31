Veröffentlicht am 31.03.2026

Quickborn. Volles Haus beim 6. Unternehmensfrühstück der Stadt Quickborn. Rund 35 Unternehmerinnen und Unternehmer kamen am vergangenen Freitag im Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Thema erfolgreiche Kommunikation durch das Erkennen von Persönlichkeitstypen und die Vorstellung des neuen Sponsoringkonzeptes der Stadt.

Referent Thomas Katlun, Inhaber und Trainer der Leaders Academy Hamburg-Kiel, begeisterte die Teilnehmenden mit einem ebenso unterhaltsamen wie erkenntnisreichen Vortrag. Unter dem Titel „Der richtige Draht zu jedem Typ“ stellte er ein anschauliches Persönlichkeitsmodell vor, das mit vier Farben arbeitet und unterschiedliche Verhaltenstypen verständlich macht.

Er nahm das Publikum auf eine mentale Autofahrt nach Paris mit und verdeutlichte so anschaulich, wie wichtig es ist, Kommunikationsstile bewusst anzupassen – sei es im Kundengespräch, in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern oder im eigenen Team. „Wenn Sie wissen, wie jemand tickt, können Sie zielgerichtet kommunizieren. Der eine braucht Exklusivität, den anderen überzeugen Sie mit Nachkomma-Berechnungen und der Dritte möchte Emotionen vermittelt bekommen“, erklärt Thomas Katlun.

Im Anschluss an den Vortrag gab Deike Roeder aus dem Fachbereich Kultur der Stadt Quickborn einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen und thematischen Schwerpunkte für das Jahr 2026 und stellte ein neu entwickeltes städtisches Sponsoringkonzept vor. Dieses zeigt neben klassischen Möglichkeiten auch innovative Ansätze zur Mitarbeiter- und Kundenbindung auf. Dabei machte sie deutlich, dass Unternehmen von flexiblen und individuell gestaltbaren Beteiligungsmöglichkeiten profitieren können – und sich für nahezu jedes Budget eine passende Lösung finden lässt. Ziel ist es, Quickborn noch attraktiver und lebenswerter zu machen – für die Bürgerinnen und Bürger, die zugleich häufig auch Mitarbeitende in den Unternehmen vor Ort sind.

Im Anschluss nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit bei Kaffee und belegten Brötchen, bestehende Kontakte zu pflegen, neue zu knüpfen, herauszufinden, welcher Farbtyp das Gegenüber ist und erste Ideen zum Sponsoring des Weihnachtsmarktes zu besprechen.

Eine Überraschung verkündete Bürgermeister Thomas Beckmann: „Das nächste Frühstück wird erstmals nicht im Veranstaltungszentrum, sondern im Golf Club an der Pinnau stattfinden.“ Er bedankte sich bei Uwe Watteroth, dem ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden des Clubs für die Initiative, den Club vorzuschlagen und als Veranstaltungsort anzubieten. „Ich würde mich freuen, wenn dies der Auftakt dafür ist, dass wir uns künftig auch bei anderen Quickborner Unternehmen vor Ort treffen. Falls Sie Interesse daran haben, melden Sie sich gern bei der Wirtschaftsförderung.“, ergänzte Beckmann.

Das Unternehmensfrühstück der Stadt Quickborn hat sich inzwischen als feste Plattform für Information, Austausch und Kooperation in der lokalen Wirtschaft etabliert. Das 7. Unternehmensfrühstück der Stadt Quickborn wird am 26. Juni 2026 stattfinden.

Bild: © Stadt Quickborn. Von links nach rechts: Anke Fischer von Mollard (Wirtschaftsförderung), Deike Roeder (Kultur), Thomas Katlun (Referent, Leaders Academy Hamburg-Kiel), Nadine Kulbe (Veranstaltungen), Linda Vogt-Gröncke (Wirtschaftsförderung), Thomas Beckmann (Bürgermeister)