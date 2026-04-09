Norderstedt. Gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt, Katrin Schmieder, möchten die Wirtschaftsjunioren den direkten Austausch zwischen Verwaltung und junger Wirtschaft ermöglichen.
Was bewegt Unternehmen vor Ort? Welche Perspektiven bringt die Verwaltung ein? Und wo kann man gemeinsam ansetzen?
In lockerer Atmosphäre soll genau darüber ins Gespräch gekommen werden – offen, ehrlich und auf Augenhöhe.
Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Es stehen drei Burger-Varianten zur Auswahl:
- Klassischer Beef-Burger
- Vegetarischer Burger
- Veganer Burger
Bei der Anmeldung ist die bevorzugte Variante anzugeben.
Teilnahmegebühr:
- Mitglieder der Wirtschaftsjunioren: 20 € pro Person
- Externe Gäste: 30 € pro Person
Anmeldeschluss: 20. Mai 2026
21. Mai 2026 um 18:00 Uhr
Restaurant Hopfenliebe
Rathausallee 60
22846 Norderstedt