Veröffentlicht am 09.04.2026

Norderstedt. Gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Norderstedt, Katrin Schmieder, möchten die Wirtschaftsjunioren den direkten Austausch zwischen Verwaltung und junger Wirtschaft ermöglichen.

Was bewegt Unternehmen vor Ort? Welche Perspektiven bringt die Verwaltung ein? Und wo kann man gemeinsam ansetzen?

In lockerer Atmosphäre soll genau darüber ins Gespräch gekommen werden – offen, ehrlich und auf Augenhöhe.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Es stehen drei Burger-Varianten zur Auswahl:

Klassischer Beef-Burger

Vegetarischer Burger

Veganer Burger

Bei der Anmeldung ist die bevorzugte Variante anzugeben.

Teilnahmegebühr:

Mitglieder der Wirtschaftsjunioren: 20 € pro Person

Externe Gäste: 30 € pro Person

Anmeldeschluss: 20. Mai 2026

21. Mai 2026 um 18:00 Uhr

Restaurant Hopfenliebe

Rathausallee 60

22846 Norderstedt