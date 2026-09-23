Veröffentlicht am 23.09.2026

Norderstedt. Das Airport Plaza Hotel in Norderstedt bietet in diesem Jahr wieder maßgeschneiderte Weihnachtsfeiern für Unternehmen an – von der lockeren Glühwein-Stunde bis zur ausgelassenen Dinner-Party mit Sky-Bar-Zugang.

Das Hotel hat u.a. drei weihnachtliche Pakete zusammengestellt:

„Zimt" – ab 24 € pro Person (Sky Bar) Eine zweistündige Glühwein-Flatrate mit klassischem Glühwein und Softgetränken, dazu weihnachtliches Gebäck wie Plätzchen, Stollen und Lebkuchen – begleitet von festlicher Atmosphäre und Musik.

„Genuss" – ab 59 € pro Person (Restaurant Blue) Ein winterliches 3-Gang-Buffet inklusive Getränkepauschale (Bier, Hauswein, Softgetränke, Mineralwasser) in weihnachtlichem Ambiente.

„Classic" – ab 99 € pro Person (Dinner & Sky-Bar-Party) Das winterliche 3-Gang-Buffet im Restaurant Blue mit anschließender exklusiver Weihnachtsfeier in der Sky Bar, inklusive erweiterter Getränkepauschale mit Aperol Spritz, Lillet Wildberry, Gin Tonic und Rum Cola.

Neben den Firmenfeiern lädt das Hotel auch Gäste ein, die Adventszeit individuell zu genießen: mit gemütlichem Winterbuffet, festlichem Feiertagsmenü, Glühwein über den Dächern der Stadt in der Sky Bar sowie einem Langschläfer-Adventsfrühstück.

Anfragen zu den Firmenweihnachtsfeiern nimmt das Hotel entgegen unter: event@airportplazahamburg.de | +49 40 308 541 911